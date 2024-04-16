Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю PBS. Президент розповів, що лише частину ракет вдалося збити, інші ж – влучили в ТЕС, передає 24 Канал.
До теми Трипільську ТЕС знищили, бо у нас залишилось 0 ракет, – Зеленський про брак західної підтримки
Скільки ракет атакувало Трипільську ТЕС
Під час масованої атаки 11 квітня усього запустив 42 ракети різних типів. Як повідомив Зеленський, на Трипільську ТЕС летіло 11 ракет. Українським захисникам вдалося знищити 7 перших ракет, а інші збити не вдалося.
Ще 4 російські ракети збити не вдалося, адже в українських військових закінчилися боєприпаси для систем ППО, які захищали Трипільську ТЕС.
Що відомо про атаку на Трипільську ТЕС
- Під час масованої атаки 11 квітня Росія вкотре била по енергетичних об'єктах. Тоді руйнування були зафіксовані у 5 областях: Харківській, Запорізькій, Одеській, Київській та Львівській. Згодом в "Центренерго" повідомили, що під час масованого удару окупанти повністю знищили Трипільську ТЕС. Унаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа в турбінному цеху.
- На щастя, під час цього обстрілу енергетики та співробітники ТЕС не постраждали. Вони встигли зреагувати на сигнал про небезпеку.
- Трипільська ТЕС у Київській області є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Вона давала електроенергію близько 3 мільйонам споживачів.
- Після масованої атаки ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації. До складу товариства входять 3 ТЕС: Трипільська в Київській області, Зміївська в Харківській (її знищили під час атаки 22 березня) та Вуглегірська у Донецькій області (вона розташована на тимчасово окупованих територіях).
- В "Центренерго" також повідомляли, що Трипільська ТЕС була захищена від падіння уламків безпілотників та ракет. Втім, захистити будь-який об'єкт від прямих ракетних влучань неможливо, тому ворогу вдалося зруйнувати станцію.