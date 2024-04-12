В ефірі української служби "Голосу Америки" голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота оцінив, чи вдасться українським фахівцям відновити ТЕС. Він також наголосив, що Україна потребує більше систем ППО для захисту критично важливої інфраструктури, передає 24 Канал.

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Чому ворогу вдалося зруйнувати Трипільську ТЕС

Унаслідок ракетних ударів 11 квітня Трипільська ТЕС у Київській області була зруйнована. Енергетики вже мають пропозиції та ідеї щодо її відновлення, адже європейські країни пропонують надати своє обладнання.

Гота також заявляє, що відновити можна будь-що, однак без надання додаткових систем ППО від партнерів – це марна справа. Він пояснив, що частину балістичних надзвукових ракет, які летіли на Трипільську ТЕС, українським захисникам вдалося знищити. Однак через брак ракет для систем протиповітряної оборони окупантам все ж вдалося досягти мети й зруйнувати ТЕС.

Довідка. Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині. Вона забезпечувала електроенергією майже 3 мільйони людей.

В "Центренерго" також раніше пояснювали, що Трипільська ТЕС була захищена від уламкових пошкоджень, а не прямих влучань ракети.

Повністю захистити потужності лише цим – неможливо. На жаль, ворог став бити прицільно, саме по обладнанню, яке відновлюється роками і яке не заховаєш у бетон та мішки з піском,

– пояснили в "Центренерго".

Масована атака 11 квітня