В эфире украинской службы "Голоса Америки" председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота оценил, удастся ли украинским специалистам восстановить ТЭС. Он также отметил, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО для защиты критически важной инфраструктуры, передает 24 Канал.

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Можно ли восстановить Трипольскую ТЭС

В результате ракетных ударов 11 апреля Трипольская ТЭС в Киевской области была разрушена в результате ракетных ударов 11 апреля. Энергетики уже имеют предложения и идеи по ее восстановлению, ведь европейские страны предлагают предоставить свое оборудование.

Гота также заявляет, что восстановить можно что угодно, однако без предоставления дополнительных систем ПВО от партнеров – это бесполезно. Он пояснил, что часть баллистических сверхзвуковых ракет, которые летели на Трипольскую ТЭС, украинским защитникам удалось уничтожить. Однако из-за нехватки ракет для систем противовоздушной обороны оккупантам все же удалось достичь цели и разрушить ТЭС.

Справка. Трипольская ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях. Она обеспечивала электроэнергией почти 3 миллиона человек.

В "Центрэнерго" также ранее объясняли, что Трипольская ТЭС была защищена от обломочных повреждений, а не прямых попаданий ракеты.

Полностью защитить мощности только этим – невозможно. К сожалению, враг стал бить прицельно, именно по оборудованию, которое восстанавливается годами и которое не спрячешь в бетон и мешки с песком,

– объяснили в "Центрэнерго".

Массированная атака 11 апреля