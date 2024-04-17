Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь, отметив, что, вероятно, так оккупанты проверяли украинскую ПВО.

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Зачем Россия запустила одну ракету

Как отметил Самусь, вероятнее всего, такой запуск произошел, чтобы выявить, где работает украинская ПВО. Сама противовоздушная защита состоит из двух частей: из радаров и зенитных ракетных комплексов.

Понятно, что в идеале радиолокационное поле должно перекрывать всю территорию Украины. Но в нашего государства есть недостаток радаров и недостаток систем. Поэтому важно, чтобы международные партнеры и в дальнейшем усиливали украинскую ПВО.

Когда россияне запускают ракету, они смотрят, где начинают работать радары и где в целом проявляет активность украинская ПВО. Так они могут высчитывать маршруты, чтобы знать, где именно обойти радары, оставаясь незаметными,

– сказал Самусь.

Ракетные обстрелы Украины: коротко