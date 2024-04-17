Советник председателя Черниговской ОГА Андрей Подорван рассказал 24 Каналу, что ранения различной степени тяжести получили почти 70 человек, среди них трое детей. Взрывы в городе прогремели после объявления воздушной тревоги.

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Поисково-спасательная операция продолжается

Раненых очень много, среди них люди в крайне тяжелом состоянии, 37 сейчас находятся в больнице. Кроме этого, есть данные о местных, которые не выходят на связь и могли быть на месте трагедии.

Я нахожусь в оперативном штабе, здесь руководство области, города, которое координирует деятельность всех служб. Поисково-спасательная операция продолжается. Правоохранители (по состоянию на 15:00 17 апреля – 24 Канал) говорят, что шесть человек не выходят на связь. Именно их пытаются найти,

– рассказал Андрей Подорван.

Ранее сообщалось, что в Чернигове есть потребность в препаратах крови, но местные согласились чрезвычайно быстро. Сейчас все больницы, в которые доставили раненых, в частности тяжелых, обеспечении такими препаратами.

У большинства людей осколочные ранения, травмы получили работники местной больницы, которая расположена неподалеку от места удара, несколько раненых – это преподавателей университета, который также рядом.

Куда целились оккупанты

По предварительной информации, Россия ударила по Чернигову ракетами "Искандер", но правоохранители проводят экспертизы, исследуют обломки, которые были найдены на месте.

Мне неизвестно, куда именно целились, но попали в центр города. Рядом многоэтажки, университет, больница... В Чернигове вообще нет военных объектов. Удар был по центру города, поэтому так много погибших гражданских, потому что вокруг дома, детские площадки,

– отметил советник председателя Черниговской ОГА.

К счастью, нет погибших среди детей, но все-таки есть трое раненых. Удар будут классифицировать как очередное преступление россиян против Украины и гражданского населения.

Как помогают пострадавшим

На месте развернут оперативный штаб, в палатках принимают людей. Уже начался обход помещений, которые осуществляют работники жилищно-коммунального хозяйства. Тогда будут решать, что делать дальше и какая именно потребность есть в восстановлении.

На месте также работают психологи, людям оказывают медицинскую, психологическую помощь. Все происходит в соответствии с протоколами.