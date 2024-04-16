По предварительным данным, это может быть ракета типа Х-101. Последний раз оккупанты запускали эти вооружения по нашему государству 11 апреля, во время массированной комбинированной атаки.
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В Волгоградской области нашли упавшую ракету Х-101
Журналисты "Милитарного" отметили, что ракета авиационного базирования упала на севере Волгоградской области в России. Между тем россияне опубликовали фото обломков с характерной формой корпуса Х-101 и ее боевой части в соцсетях и СМИ.
В Волгоградской области упала ракета Х-101 / Фото из соцсетей
Обломки ракеты были найдены в поле на территории Еланского района Волгоградской области в понедельник, 15 апреля. Ракета была идентифицирована как крылатая ракета большой дальности Х-101, которую могли запустить со стратегического бомбардировщика в направлении Украины.
По предварительным данным, после пуска с российского бомбардировщика-ракетоносца Х-101, пролетев некоторое время, упала и развалилась на несколько частей.
Что стало причиной падения ракеты Х-101 пока точно неизвестно. По данным журналистов "Милитарного", на корпусе ракеты не видно следов от поражения ПВО, что может свидетельствовать, что она была неисправной или получила повреждения во время или сразу после пуска.
Стоит отметить, что россияне часто применяют Х-101 во время массовых террористических обстрелов украинской критической инфраструктуры и объектов энергообеспечения.
В России уже не один раз падали их ракеты
- В Волгоградской области 8 января россияне обнаружили неизвестные обломки в селе Большой Морец. Россияне писали, что это якобы мог быть неопознанный летающий объект.
- Как впоследствии стало известно, это были обломки ракеты типа Х-101. Именно их в тот день российские захватчики запускали по Украине.
- Кроме того, в Саратовской области 31 марта также обнаружили обломки ракеты Х-101, которой россияне обстреливали Украину в тот день. Информация о пострадавших от обломков в Саратовской области отсутствовала.
- В то же время российские пропагандисты заявляли, что это мог быть беспилотник, которым атаковали Саратовскую область. Его якобы сбила российская ПВО.