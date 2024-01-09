В понедельник, 8 января, телеграм-каналы оккупантов распространили новость о том, что на железнодорожном переезде была найдена цель, – информирует 24 Канал. Вероятно, она летела в Украину.

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Что это было: ракета или НЛО

Вражеские информационные источники сначала писали о том, что на самом деле "был найден серебристый НЛО", однако впоследствии обновили информацию.

Интересно, что нашли оружие случайно, когда железнодорожники Еланского района поехали расчищать железнодорожный путь, что засыпал снег.

Работники железной дороги ездили чистить переезд, расположенный напротив села Большой Морец. Они обнаружили там в поле упавшую ракету. Просьба – уведомить об этом соответствующие органы. А то какой-то храбрец полезет ее разбирать, и, не дай Бог, взорвется,

– сообщил автор фотографии упавшей ракеты.



В Волгоградской области нашли ракету Х-101 / Фото из телеграм-каналов

Похоже, уровень отрицания агрессии против Украины вышел на новый уровень: некоторым гражданам России легче поверить в инопланетян, чем признать, что их государство обстреливает старыми крылатыми целями мирное население Украины.

Железнодорожная дорога в районе села Большой Морец: смотрите на карте от Google maps

Обратите внимание! Информацию об обнаружении этого объекта, в частности, подтвердила глава села Большой Морец.

Атака на Украину