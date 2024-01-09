У понеділок, 8 січня, телеграм-канали окупантів поширили новину по те, що на залізничному переїзді було знайдено ціль, – інформує 24 Канал. Ймовірно, вона летіла в Україну.

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Що це було: ракета чи НЛО

Ворожі інформаційні джерела спершу писали про те, що насправді "було знайдено сріблястий НЛО", однак згодом оновили інформацію.

Цікаво, що знайшли зброю випадково, коли залізничники Еланського району поїхали розчищати залізничий шлях, який записав сніг.

Працівники залізничної дороги їздили чистити переїзд, що розташований навпроти села Великий Морець. Вони виявили там у полі ракету, що впала. Прохання – повідомити про це відповідні органи. А то якийсь сміливець полізе її розбирати, і, не дай Боже, вибухне,

– повідомив автор світлини ракети, що впала.



У Волгоградській області знайшли ракету Х-101 / Фото з телеграм-каналів

Схоже, що рівень заперечення агресії проти України вийшов на новий рівень: деяким громадянам Росії легше повірити в інопланетян аніж визнати, що їхня держава обстрілює старими крилатими цілями мирне населення України.

Залізнична дорога в районі села Великий Морець: дивіться на карті від Google maps

Зверніть увагу! Інформацію про виявлення цього об'єкта, зокрема, підтвердила голова села Великий Морець.

Атака на Україну