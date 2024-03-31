В сети стали сообщать, что это могли быть обломки ракеты типа Х-101, которыми 31 марта обстреливали Украину. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Саратовской области могли обнаружить обломки Х-101

В телеграм-каналах Саратовской области около 10 часов начали ширить фото обломка неизвестного объекта. По предварительным данным, этот обломок упал посреди поля страны-агрессора.

В Саратовской области обнаружили неизвестные обломки в поле / Фото из российских телеграм-каналов

Некоторые российские пропагандисты начали предполагать, что, мол, это упали обломки беспилотника. По данным оккупантов, неизвестный беспилотник около 5 утра по местному времени пытался атаковать нефтеперерабатывающее предприятие в Красноармейском районе Саратовской области, а этот летательный аппарат якобы уничтожили силы ПВО.

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Однако в одном из российских телеграм-каналов сообщили, что на фото, которые массово публикуют в других пабликах на самом деле изображен не обломок беспилотника. По предварительным данным, это обломки крылатой ракеты Х-101, упавшей или ошибочно сбитой средствами российской ПВО.

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Пропагандисты отметили, что информация о пострадавших и разрушениях в результате падения обломков пока не поступала. Официальных комментариев от российской власти, что произошло, на данный момент также нет.

Обратите внимание! Ночью 31 марта Россия осуществляла пуски ракет с самолетов Ту-95МС в районе пусковых рубежей в аэродроме "Энгельс". Он расположен как раз в Саратовской области России, где и обнаружили обломки, вероятно, ракеты Х-101.

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