У мережі стали повідомляти, що це могли бути уламки ракети типу Х-101, якими 31 березня обстрілювали Україну. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У Саратовській області могли виявити уламки Х-101

У телеграм-каналах Саратовської області близько 10 години почали ширити фото уламка невідомого об'єкта. За попередніми даними, цей уламок упав посеред поля країни-агресорки.

У Саратовській області виявили невідомі уламки у полі / Фото з російських телеграм-каналів

Деякі російські пропагандисти почали припускати, що, мовляв, це впали уламки безпілотника. За даними окупантів, невідомий безпілотник близько 5 ранку за місцевим часом намагався атакувати нафтопереробне підприємство в Червоноармійському районі Саратовської області, а цей літальний апарат буцімто знищили сили ППО.

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Однак в одному з російських телеграм-каналів повідомили, що на фото, які масово публікують в інших пабліках насправді зображений не уламок безпілотника. За попередніми даними, це є уламки крилатої ракети Х-101, що впала або помилково збита засобами російської ППО.

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Пропагандисти наголосили, що інформація про постраждалих та руйнування унаслідок падіння уламків поки не надходила. Офіційних коментарів від російської влади про те, що сталося, на цю мить також немає.

Зверніть увагу! Вночі 31 березня Росія здійснювала пуски ракет з літаків Ту-95МС в районі пускових рубежів у аеродромі "Енгельс". Він розташований якраз у Саратовській області Росії, де і виявили уламки, ймовірно, ракети Х-101.

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