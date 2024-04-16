Оккупанты не производят “Шахеды” сами, а только собирают. И, конечно, прячут заводы, где это происходит. Например, на недавно пораженном заводе в Елабуге официально якобы собирали моторные лодки – так было написано в документах.

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Насколько российская армия преобладает

Зеленский объяснил, что стратегия обороны важна. Но удерживать вражеское нашествие непросто.

Нам очень сложно, мы боремся с большой армией. Да, они не жалеют людей, они их не обучают, но их много. И неограниченное количество людей, и большое количество снарядов. Это не их производство, это производство Ирана. Они тысячами били нас, они им передавали 300 – 350 "Шахедов" в месяц,

– сообщил лидер государства.

Президент подчеркнул: Украине не хватает оружия, чтобы воевать. "Как воевать с этими тысячами, если у тебя нет оружия, которое их сбивает?" – риторически поинтересовался он.

Сейчас российская армия значительно превосходит украинскую: самолетов у врага 30 против нашего одного, артиллерии 10 к 1. Ни о каком паритете речь не идет. Те самолеты, которые оккупанты поднимают из Крыма, достигают 400 – 500 километров, в зависимости от глубины их точки взлета. Конечно, в этих условиях Украине очень сложно, а помощь задерживается.

Зеленский говорит, что не просит чего-то чрезвычайного.

"Мы же не просим какое-то особое оружие, не говорим о ракетах на две-три тысячи километров. Никто не просит дать 500 самолетов или 300. Кстати, Россия использует 300 самолетов только на территории Украины", – высказался президент.

Ситуация критическая