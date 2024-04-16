Напомним, недавно спикера Госдепа США Мэттью Миллер отметил, что партнеры "преданы помощи Украине". Это был его ответ на вопрос, почему США и их союзники успешно и совместно защищали Израиль от атак дронов и ракет, но не проявляли подобной активности в отношении Украины.
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"Израиль был не в одиночку"
Президент напомнил, что западные страны ограничивают поставки определенных видов оружия в Украину и воздерживаются от размещения своих войск на ее территории по мотивации избежания втягивания НАТО в конфликт с Россией.
Я вам хочу задать после вчерашней атаки вопрос: Израиль в НАТО или нет? Вот вам и ответ. Израиль – не страна НАТО. Союзники, в том числе страны НАТО, защищали Израиль, показали силам Ирана, что Израиль не в одиночку, и это урок,
– подчеркнул Зеленский.
Глава государства добавил, что это и есть ответ всем тем, кто утверждает, что Украине надо помогать осторожно, чтобы не втянуть страны НАТО в войну.
Трипольскую ГЭС уничтожили из-за нехватки ракет
- Председатель наблюдательного совета "Центрэнерго" Андрей Гота рассказал, что 11 апреля российские войска во время массированной ракетной атаки на Украину, полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.
- Зеленский рассказал, что она была уничтожена из-за того, что не хватило ракет. Он отметил, что именно она питала светом Киевскую и прилегающие области.
- Глава государства рассказал, что на Трипольскую ТЭС летело 11 ракет. Украинским защитникам удалось уничтожить 7 первых ракет, а остальные 4 сбить не удалось.