Напомним, недавно спикера Госдепа США Мэттью Миллер отметил, что партнеры "преданы помощи Украине". Это был его ответ на вопрос, почему США и их союзники успешно и совместно защищали Израиль от атак дронов и ракет, но не проявляли подобной активности в отношении Украины.

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"Израиль был не в одиночку"

Президент напомнил, что западные страны ограничивают поставки определенных видов оружия в Украину и воздерживаются от размещения своих войск на ее территории по мотивации избежания втягивания НАТО в конфликт с Россией.

Я вам хочу задать после вчерашней атаки вопрос: Израиль в НАТО или нет? Вот вам и ответ. Израиль – не страна НАТО. Союзники, в том числе страны НАТО, защищали Израиль, показали силам Ирана, что Израиль не в одиночку, и это урок,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что это и есть ответ всем тем, кто утверждает, что Украине надо помогать осторожно, чтобы не втянуть страны НАТО в войну.

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