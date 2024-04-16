Нагадаємо, нещодавно речника Держдепу США Меттью Міллер наголосив, що партнери "віддані допомозі України". Це була його відповідь на питання, чому США та їх союзники успішно та спільно захищали Ізраїль від атак дронів та ракет, але не проявляли подібної активності щодо України.

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"Ізраїль був не наодинці"

Президент нагадав, що західні країни обмежують постачання певних видів зброї до України та утримуються від розміщення своїх військ на її території з мотивації уникнення втягнення НАТО у конфлікт з Росією.

Я вам хочу поставити після вчорашньої атаки питання: Ізраїль у НАТО чи ні? Ось вам і відповідь. Ізраїль – не країна НАТО. Союзники, у тому числі країни НАТО, захищали Ізраїль, показали силам Ірану, що Ізраїль не наодинці, і це урок,

– наголосив Зеленський.

Очільник держави додав, що це і є відповідь всім тим, хто стверджує, що Україні треба допомагати обережно, щоб не втягнути країни НАТО у війну.

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