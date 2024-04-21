По состоянию на начало апреля 2024 года с начала полномасштабного вторжения россияне выпустили по территории Украины более 80 “Кинжалов”. Об этом в эксклюзивном комментарии рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

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Сколько "Кинжалов" еще имеют в арсенале россияне

Стоит отметить, что в те 80 "Кинжалов", о которых говорил в комментарии Черняк не входят 6 "Кинжалов", которыми россияне атаковали 11 апреля. В то же время точный подсчет примененных по территории нашего государства этих аэробаллистических ракет ведут Воздушные силы ВСУ.

В свою очередь командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук 24 февраля 2024 года информировал, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения уничтожили 25 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Андрей Черняк в комментарии 24 Канала рассказал, что по состоянию на начало апреля, по оценкам разведки, на вооружении у России может находиться около 80 "Кинжалов". Также представитель ГУР МО сообщил, что Россия ежемесячно производит лишь несколько единиц этих ракет.

В среднем 4 – 5 ракет в месяц (производят россияне – 24 Канал),

– сказал Черник.

Учитывая данные ГУР, можно сделать вывод, что за предыдущие 4 месяца Россия использовала более половины "Кинжалов" от нынешнего запаса.

Также Андрей Черняк ранее информировал, что во время массированных ударов по энергетике Украины россияне использовали ракеты, изготовленные в последнее время. По его словам, ближайшие недели возможна еще одна или две атаки врага. Одна из таких атак уже состоялась 11 апреля.

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