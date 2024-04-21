По состоянию на начало апреля 2024 года с начала полномасштабного вторжения россияне выпустили по территории Украины более 80 “Кинжалов”. Об этом в эксклюзивном комментарии рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.
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Сколько "Кинжалов" еще имеют в арсенале россияне
Стоит отметить, что в те 80 "Кинжалов", о которых говорил в комментарии Черняк не входят 6 "Кинжалов", которыми россияне атаковали 11 апреля. В то же время точный подсчет примененных по территории нашего государства этих аэробаллистических ракет ведут Воздушные силы ВСУ.
В свою очередь командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук 24 февраля 2024 года информировал, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения уничтожили 25 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
Андрей Черняк в комментарии 24 Канала рассказал, что по состоянию на начало апреля, по оценкам разведки, на вооружении у России может находиться около 80 "Кинжалов". Также представитель ГУР МО сообщил, что Россия ежемесячно производит лишь несколько единиц этих ракет.
В среднем 4 – 5 ракет в месяц (производят россияне – 24 Канал),
– сказал Черник.
Учитывая данные ГУР, можно сделать вывод, что за предыдущие 4 месяца Россия использовала более половины "Кинжалов" от нынешнего запаса.
Также Андрей Черняк ранее информировал, что во время массированных ударов по энергетике Украины россияне использовали ракеты, изготовленные в последнее время. По его словам, ближайшие недели возможна еще одна или две атаки врага. Одна из таких атак уже состоялась 11 апреля.
Поражали ли "Кинжалы" комплексами SAMP/T
- Итало-французский ЗРК SAMP/T по своим характеристикам может бороться против "Кинжалов". Однако украинские военные еще не применяли его для борьбы с этой вражеской целью.
- Представитель Воздушных сил ВСУ также рассказал, что теоретически на "Кинжал" можно влиять с помощью средств РЭБ, однако это крайне сложно. Ведь "Кинжал" – это очень высокоскоростная ракета, которая взлетает очень высоко и затем по баллистической траектории непосредственно атакует.
- Стоит отметить, что зенитно-ракетный комплекс SAMP/T Украина получила от Франции и Италии, эти системы имеют характеристики для сбивания баллистического вооружения и хорошо работают по вражеским ракетам. Подробнее о характеристиках комплекса – читайте в материале.