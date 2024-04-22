Тривогу в Одеській області оголосили близько 00:50. Згодом місцеві ЗМІ повідомили про вибухи, передає 24 Канал.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Що вже відомо про вибухи в Одеській області

Близько 01:07 "Думська" написала, що в області працює ППО. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.

Зауважимо, що Повітряні сили ЗСУ о 00:44 написали, що декілька груп ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області та Затоки Одеської області.