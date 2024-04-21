Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ОСГВ "Хортица". Подполковник Назар Волошин рассказал, какие именно направления сейчас являются самыми горячими, передает 24 Канал.

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Ситуация обострилась, но под контролем Сил обороны

Спикер отметил, что в последние дни на Восточном фронте ситуация несколько обострилась, впрочем, под контролем Сил обороны.

Также рассказал, что в районе ответственности ОСГВ "Хортица" горячими направлениями являются Бахмутское и Авдеевское.

Здесь вражеская армия не прекращает попыток и штурмовать позиции наших защитников, используя при этом все виды вооружения – артиллерию, танки, беспилотники различных типов,

– сказал Волошин.

Подполковник добавил, что также агрессор применяет авиацию для нанесения ударов КАБами и ФАБами. Так враг пытается достичь своей цели.

Цель у них (оккупантов – 24 Канал) одна-единственная – выйти на границы Донецкой области,

– подчеркнул спикер.

Подытожил, что ситуация в районе проведения боевых действий остается сложной, но контролируемой подразделениями Силы обороны.

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