ГПУ не задержала Портнова, поскольку торгуется с Зеленским, – эксперт

Прокуратура при въезде в Украину Андрея Портнова, экс-заместителя главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича, должна была его задержать. Если ГПУ не делает ничего в отношении Портнова, это уже похоже на элемент торга с Зеленским.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Владимир Цыбулько.

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Силовики не рискнули его трогать при пересечении границы с Украиной. Зеленский на инаугурации призвал Луценко уйти в отставку. И теперь интересно посмотреть, как прокуратура будет действовать в отношении Портнова,

– убежден Владимир Цыбулько.

Кто такой Портнов и почему его считают одиозным?​

Юрист, работал на президента-беглеца Виктора Януковича. Портнов занимался вопросами судебной вертикали и переписыванием Уголовно-процессуального кодекса. Именно он был разработчиком скандальных "диктаторских законов" от 16 января 2014 года, которые ограничивали конституционные права граждан Украины и были направлены против Евромайдана. После Революции достоинства выехал в Россию, а затем переехал в Австрию.



В 2015 году ГПУ начала уголовное производство против Андрея Портнова о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и злоупотреблении властью или служебным положением. Также Портнов находился под санкциями ЕС, но его удалили из санкционного списка, когда он выиграл в судебном деле "Портнов против Совета ЕС".



19 мая Портнов вернулся в Украину.

Инаугурационная речь Зеленского. Главное

Добавим, что олигарх Игорь Коломойский в интервью журналистам программы "Наши деньги" назвал власть Януковича "клептократически-преступным режимом" и отметил, что не видит ничего зазорного в возвращении некоторых беженцев из команды Януковича. В частности – Андрея Портнова.

В команде же Владимира Зеленского в ответ на вопрос со стороны СМИ по поводу того, связано ли возвращение Андрея Портнова со сменой власти в Украине ответили, что "вся команда Януковича – это огромное зло", а "Портнов не будет иметь ничего в команде Зеленского ".