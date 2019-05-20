15:57
20 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      ГПУ не задержала Портнова, поскольку торгуется с Зеленским, – эксперт

      142 Читати новину українською
      Чиновник-беглец Портнов вернулся в Украину
      Чиновник-беглец Портнов вернулся в Украину / Радио Свобода

      Прокуратура при въезде в Украину Андрея Портнова, экс-заместителя главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича, должна была его задержать. Если ГПУ не делает ничего в отношении Портнова, это уже похоже на элемент торга с Зеленским.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Владимир Цыбулько.

      Читайте также: Роспуск Верховной Рады: что говорит закон и когда будут выборы

      Силовики не рискнули его трогать при пересечении границы с Украиной. Зеленский на инаугурации призвал Луценко уйти в отставку. И теперь интересно посмотреть, как прокуратура будет действовать в отношении Портнова,
      – убежден Владимир Цыбулько.

      Кто такой Портнов и почему его считают одиозным?​
      Юрист, работал на президента-беглеца Виктора Януковича. Портнов занимался вопросами судебной вертикали и переписыванием Уголовно-процессуального кодекса. Именно он был разработчиком скандальных "диктаторских законов" от 16 января 2014 года, которые ограничивали конституционные права граждан Украины и были направлены против Евромайдана. После Революции достоинства выехал в Россию, а затем переехал в Австрию.

      В 2015 году ГПУ начала уголовное производство против Андрея Портнова о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и злоупотреблении властью или служебным положением. Также Портнов находился под санкциями ЕС, но его удалили из санкционного списка, когда он выиграл в судебном деле "Портнов против Совета ЕС".

      19 мая Портнов вернулся в Украину.

      Инаугурационная речь Зеленского. Главное

      Добавим, что олигарх Игорь Коломойский в интервью журналистам программы "Наши деньги" назвал власть Януковича "клептократически-преступным режимом" и отметил, что не видит ничего зазорного в возвращении некоторых беженцев из команды Януковича. В частности – Андрея Портнова.

      В команде же Владимира Зеленского в ответ на вопрос со стороны СМИ по поводу того, связано ли возвращение Андрея Портнова со сменой власти в Украине ответили, что "вся команда Януковича – это огромное зло", а "Портнов не будет иметь ничего в команде Зеленского ".

       

       

      blog_ava
      Календарь стрижек на май 2019: интересные советы
      сегодня
      12681
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Юрий Луценко ГПУ Виктор Янукович
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      сегодня , 15:30 Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      Сергій Лещенко 403
      Инаугурация Владимира Зеленского: коротко о главном
      сегодня , 15:16 Инаугурация Владимира Зеленского: коротко о главном
      Анастасія Зазуляк 766
      Опасный пример Порошенко, или Каких проблем должен опасаться Зеленский
      сегодня , 15:01 Опасный пример Порошенко, или Каких проблем должен опасаться Зеленский
      Юрій Бутусов 1529
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет Президент Украины
      сегодня , 13:31 Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет Президент Украины
      Юлія Гілей 30869
      Скандал з "мостом Кличка": як оточення мера нахабно надурило українців на 10 мільйонів доларів
      сегодня , 13:00 Скандал з "мостом Кличка": як оточення мера нахабно надурило українців на 10 мільйонів доларів
      Дмитро Гнап 816
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук