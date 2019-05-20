ГПУ не затримала Портнова, оскільки торгується із Зеленським, – експерт

Прокуратура під час в’їзду в Україну Андрія Портнова, екс-заступника глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича, повинна була його затримати. Якщо ГПУ не робить нічого щодо Портнова, то це вже схоже на елемент торгу із Зеленським.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Володимир Цибулько.

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Силовики не ризикнули його чіпати під час перетину кордону з Україною. Зеленський на інавгурації закликав Луценка піти у відставку. І тепер цікаво подивитися, як прокуратура діятиме щодо Портнова,

– переконаний Володимир Цибулько.

Хто такий Портнов та чому його вважають одіозним? Юрист, який працював на президента-втікача Віктора Януковича. Портнов займався питаннями судової вертикалі і переписуванням Кримінально-процесуального кодексу. Саме він був розробником скандальних "диктаторських законів" від 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права громадян України і були направлені проти Євромайдану. Після Революції гідності виїхав до Росії, а згодом переїхав до Австрії.



У 2015 році ГПУ розпочала кримінальне провадження проти Андрія Портнова щодо присвоєння, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та зловживання владою або службовим становищем.Також Портнов перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв у судовій справі "Портнов проти Ради ЄС".



19 травня Портнов повернувся до України.

Інавгураційна промова Зеленського. Головне

Додамо, що олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю журналістам програми "Наші гроші" назвав владу Януковича "клептократично-злочинним режимом" і наголосив, що не бачить нічого ганебного в поверненні деяких втікачів з команди Януковича. Зокрема – Андрія Портнова.

У команді ж Володимира Зеленського у відповідь на запитання з боку ЗМІ з приводу того, чи пов'язане повернення Андрія Портнова зі зміною влади в Україні відповіли, що "вся команда Януковича – це величезне зло", а "Портнов не матиме нічого в команді Зеленського".