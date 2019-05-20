16:06
20 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Гордон проти "русского мира". Як Порошенко змусив плакати Юнкера
      Вєсті.UA
      20:31, 17 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      ГПУ не затримала Портнова, оскільки торгується із Зеленським, – експерт

      3024 Читать новость на русском
      Чиновник-утікач Портнов повернувся до України
      Чиновник-утікач Портнов повернувся до України / Радіо Свобода

      Прокуратура під час в’їзду в Україну Андрія Портнова, екс-заступника глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича, повинна була його затримати. Якщо ГПУ не робить нічого щодо Портнова, то це вже схоже на елемент торгу із Зеленським.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Володимир Цибулько.

      Читайте також: Розпуск Верховної Ради: що каже закон і коли будуть вибори

      Силовики не ризикнули його чіпати під час перетину кордону з Україною. Зеленський на інавгурації закликав Луценка піти у відставку. І тепер цікаво подивитися, як прокуратура діятиме щодо Портнова,
      – переконаний Володимир Цибулько.

      Хто такий Портнов та чому його вважають одіозним? Юрист, який працював на президента-втікача Віктора Януковича. Портнов займався питаннями судової вертикалі і переписуванням Кримінально-процесуального кодексу. Саме він був розробником скандальних "диктаторських законів" від 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права громадян України і були направлені проти Євромайдану. Після Революції гідності виїхав до Росії, а згодом переїхав до Австрії.

      У 2015 році ГПУ розпочала кримінальне провадження проти Андрія Портнова щодо присвоєння, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та зловживання владою або службовим становищем.Також Портнов перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв у судовій справі "Портнов проти Ради ЄС".

      19 травня Портнов повернувся до України.

      Інавгураційна промова Зеленського. Головне

      Додамо, що олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю журналістам програми "Наші гроші" назвав владу Януковича "клептократично-злочинним режимом" і наголосив, що не бачить нічого ганебного в поверненні деяких втікачів з команди Януковича. Зокрема – Андрія Портнова.

      У команді ж Володимира Зеленського у відповідь на запитання з боку ЗМІ з приводу того, чи пов'язане повернення Андрія Портнова зі зміною влади в Україні відповіли, що "вся команда Януковича – це величезне зло", а "Портнов не матиме нічого в команді Зеленського".

       

       

      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів приїхав до України
      сьогодні
      43438
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Віктор Янукович ГПУ Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Друзям – все, ворогам – закон: НАЗК провалило боротьбу з корупцією
      сьогодні , 16:00 Друзям – все, ворогам – закон: НАЗК провалило боротьбу з корупцією
      Олександра Дрік 71
      Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      сьогодні , 15:30 Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      Сергій Лещенко 2270
      Інавгурація Володимира Зеленського: коротко про головне
      сьогодні , 15:06 Інавгурація Володимира Зеленського: коротко про головне
      Анастасія Зазуляк 1853
      Опасный пример Порошенко, или Каких проблем должен опасаться Зеленский
      сьогодні , 15:01 Опасный пример Порошенко, или Каких проблем должен опасаться Зеленский
      Юрій Бутусов 1606
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє Президент України
      сьогодні , 13:31 Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє Президент України
      Юлія Гілей 69943
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук