Портнов подав на Порошенка заяву до Держбюро розслідувань

Заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича – Андрій Портнов – заявив, що подав до Державного бюро розслідувань заяву про нібито злочин щодо п’ятого президента України Петра Порошенка.

Портнов у своєму Telegram-каналі написав, що 20 травня Порошенко офіційно втратив недоторканність від кримінального переслідування.

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Вважаємо його причетним до державної зради, спроби захоплення державної влади і перевищенні влади і службових повноважень,

– заявив екс-заступник голови АП Януковича.

Він додав, що цією дією набуває низку процесуальних прав, які використовує в залежності від офіційної реакції ДБР протягом кількох днів.

У чому саме Портнов звинуватив Порошенка?

Портнов додав до свого повідомлення заяву до ДБР, в якій уточнив, у чому звинувачує Порошенка. Так, за його словами, після нападу Росії на українські судна в районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року, Порошенко запропонував парламенту ввести воєнний стан на всі території України строком на 60 діб, "що унеможливлювало вчасне проведення виборів Президента України, передвиборча кампанія яких мала б розпочатися 31 грудня 2018 року". Проте згодом президент нібито був змушений відступити від свого замислу та запропонував парламенту ввести воєнний стан строком на 30 діб на території лише 10 областей.

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"Вищевикладені події стали наслідком спланованих та протиправних дій особи, яка на той час обіймала посаду Президента України та була Верховним головнокомандувачем Збройних сил України", – мовиться у заяві Портнова.

Він також вказав, що Порошенко, "діючи умисно, у складі організованої групи осіб, володіючи всією повнотою інформацій про напружену ситуацію у Керченський протоці, високу вірогідність агресивних дій збройних сил Російської Федерації, повністю розуміючи ризики своїх дій у вигляді загрози життю, здоров’ю та свободі українських військовослужбовців, пошкодження та втрати військової техніки і зброї, наказав (або узгодив наказ) здійснити перехід корабельної групи ВМС 3С України з Чорного моря до Азовського моря через Керченську протоку, яка перебувала під повним контролем значно та очевидно переважаючих сил ВМФ Російської! Федерації".

Насправді ж українські судна здійснювали плановий прохід з порту Одеси до порту Маріуполя поблизу Керченської протоки, як і чимало разів до нападу російських кораблів. Це відбувалося і в період, коли Росія давно вже контролювала Керченську протоку. До 25 листопада 2018 року російські кораблі не мали жодних претензій до українських, проте чомусь саме того дня вирішили напасти на них.

Як вбачається, дані дії Порошенка були спрямовані на умисне здійснення провокацій агресивних та прогнозованих дій російських військових під час напруженої ситуації та спричинення втрат ВМС 3С України,

– мовиться у звинуваченнях Портнова на адресу п’ятого президента.

На його думку, "за замислом Порошенка та очолюваної ним організованої групи осіб, спровокований інцидент мав призвести до резонансних наслідків та можливості стверджувати про відкриту агресію Російської Федерації проти України в Азовському морі, як наслідок, про наявність приводу для введення воєнного стану".

Хто такий Андрій Портнов?

Юрист за освітою був заступником голови Адміністрації президента часів Януковича. Займався питаннями судової вертикалі і переписуванням Кримінально-процесуального кодексу. Тиснув на суддів, спонукаючи їх ухвалювати необхідні рішення. Портнов – розробник скандальних "диктаторських законів", схвалених парламентом 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права українців і були скеровані проти Євромайдану.

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Після Революції Гідності Портнов виїхав до Росії, а згодом переїхав до Австрії. У 2015 році ГПУ відкрила справу проти Портнова за підозрою у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; зловживанні владою або службовим становищем.



Портнов перебував під санкціями Євросоюзу, але його ім’я вилучили із санкційного списку, коли Портнов виграв суд "Портнов проти Ради ЄС".

19 травня 2019 року Портнов повернувся в Україну та розповідає, що в країні його охороняють поліція з автоматниками.