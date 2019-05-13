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      Затримання Росією суден, що прямують до українських портів: що сьогодні відбувається на Азові

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      Росія почала затримувати судна в Керченській протоці у півтора рази довше
      Росія почала затримувати судна в Керченській протоці у півтора рази довше / Фото з відкритих джерел

      Росія на Азові продовжує затримувати судна, що прямують до або з українських портів Маріуполя та Бердянська, щоправда це здебільшого відбувається на вході та на виході з Азовського моря, натомість безпосередньо у самому морі затримання та зупинки припинилися ще у жовтні.

      Про це розповів голова спостережної ради організації "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко з посиланням на дані моніторингової групи "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та редакції видання BlackSeaNews.

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      За його словами, на вході до Азовського моря, станом на 1 травня, можна спостерігати сильне зростання. Зокрема, він переконує, що у березні було в середньому 25,3 години, в квітні загальний час затримань і зупинок суден зріс у 1,58 раза, і наразі він складає 40,1 години. Тобто, відбулося зростання на рівні 58,5%.

      Азовське море, Азов, затримання та зупинки суден, водний транспорт
      Як Росія зупиняла та затримувала судна на вході до Азовського моря упродовж липня 2018-го – квітня 2019 року

      Щодо виходу з Азовського моря, то тут навпаки відбулося певне зменшення часу затримань і зупинок судок, щоправда воно є не дуже великим. Як переконує Клименко, в березні в середньому затримання складало 33,7 годин, а вже у квітні цей показник становить 24,4 години.


      Як Росія зупиняла та затримувала судна на виході з Азовського моря упродовж липня 2018-го – квітня 2019 року

      Водночас Клименко наголосив, що безпосередньо в морі затримань і зупинок суден немає з жовтня. Також він оприлюднив деталі інформації, яку напередодні озвучив колишній командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв.

      На 54 кілометрів Бердянської коси берегова охорона РФ хотіла зупинити судно Sea Bird (власник – Lebanon), що прямувало до Бердянська. Також того ж дня на 46 кілометрів Бердянської коси Росія хотіла зупинити судно Blue Moon (також власник – Lebanon), що прямувало до Бердянська з лівійського міста Місурата, Лівія. Це була спроба ФСБ зупинити ці судна, але цьому запобігли українські катери,
      – зазначив він.

      Як РФ блокує Керченську протоку? Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше ніж тиждень. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Як блокування Керченської протоки позначилося на українських портах? Порти Маріуполя та Бердянська зазнають великих збитків через цю блокаду. У зв'язку з цим обидва порти змушеними були перейти на 4-денний робочий тиждень та скоротити штат працівників. Загалом через агресію РФ та блокування судноплавства морська галузь України втратила близько 10 мільярдів гривень.

      Читайте також: Біля Керченської протоки зафіксували велике скупчення кораблів: фото та відео

      До слова, у середині березня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб повідомляло, що через блокаду та затримку з боку Росії кораблів, які мали пройти в Азовське море через Керченську протоку, Маріупольський торговий порт втратив 33% свого флоту та до 140 тисяч тонн експортної металопродукції у місяць.

      "Для того, щоб покращити ситуацію в портах Маріуполя иа Бердянська, обговорюємо кілька можливостей. Одна з них – використання внутрішніх фінансових ресурсів, які могли б залишалися в портах. Не менш важливим фінансовим ресурсом є додаткові кошти ЄС", – переконував очільник відомства Вадим Черниш.

      якою сьогодні є ситуація на азові:

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      Теги: Новини Росії Новини України Водний транспорт Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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