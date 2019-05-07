У Зеленського оцінили ймовірність нападу Росії на Україну з узбережжя Азову

Україна сьогодні не здатна протистояти наступу з боку Російської Федерації в Азовському морі. Проте, Кремль не має можливості для нападу на Україну з Азовського узбережжя, аби пробити собі сухопутний шлях в окупований Крим.

Радник новообраного президента Володимира Зеленського з питань безпеки та оборони Іван Апаршин в коментарі "Апострофу" розповів, що Росія сьогодні використовує окупований Крим як базу, але навряд чи звідти можна здійснити прорив.

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"Крим завжди більше розглядався як база. Зараз Крим використовується як інфраструктура, де накопичуються величезні запаси і я не думаю, що звідти можна здійснити прорив. Сьогодні вже неможливо за ніч перекинути угрупування військ", – сказав Апаршин.

Він пояснив, що є система попередження і відслідковування, тому українська сторона знає про те, що Росія робить на окупованому півострові.

Однак потрібно усвідомлювати, що в Азовському морі ми сьогодні не спроможні протистояти Росії. І тут би я не хотів, щоб наші експерти вимагали від нового президента невідкладно відновити Військово-морські сили. Наприклад, почали там будувати дві нові бази, для чого ви це робите? Невже вони думають, що можна зупинити агресію Росії, побудувавши на березі моря ці бази? Це як зі "стіною" на кордоні з Росією – це нічим не допоможе,

– наголосив він.

За словами радника Зеленського, будь-які військові програми буде затверджувати новий президент.

"Оскільки профільної освіти в нього немає, дуже важливо розказати, пояснити йому так, щоб він зрозумів. Наприклад, якщо наступ здійснять через територію Білорусі, а у нас там нічого немає. А чому немає? Бо ніхто нічого не спланував. І от тут нам треба передбачити таку можливість. Президент України має почути різні точки зору і оцінити ризики, і ще головніше – наслідки", – підсумував Апаршин.

Як Росія напала на Україну в Азовському морі?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.