20:08
7 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінський цинізм на 9 травня. Абсурдність медіа РФ, які мовчали про Шереметьєво
      Вєсті Кремля
      21:31, 6 травня
      Вєсті.UA: Доля Луценка в команді Зеленського. Чого Шуфрич поїхав у Крим
      Вєсті.UA
      19:13, сьогодні
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      У Зеленського оцінили ймовірність нападу Росії на Україну з узбережжя Азову

      1349 Читать новость на русском
      Росія не має можливості напасти на Україну через Азовське узбережжя
      Росія не має можливості напасти на Україну через Азовське узбережжя / Ілюстративне фото

      Україна сьогодні не здатна протистояти наступу з боку Російської Федерації в Азовському морі. Проте, Кремль не має можливості для нападу на Україну з Азовського узбережжя, аби пробити собі сухопутний шлях в окупований Крим.

      Радник новообраного президента Володимира Зеленського з питань безпеки та оборони Іван Апаршин в коментарі "Апострофу" розповів, що Росія сьогодні використовує окупований Крим як базу, але навряд чи звідти можна здійснити прорив.

      Читайте також: РФ "пригрозила" війною через українські кораблі на Азові

      "Крим завжди більше розглядався як база. Зараз Крим використовується як інфраструктура, де накопичуються величезні запаси і я не думаю, що звідти можна здійснити прорив. Сьогодні вже неможливо за ніч перекинути угрупування військ", – сказав Апаршин.

      Він пояснив, що є система попередження і відслідковування, тому українська сторона знає про те, що Росія робить на окупованому півострові.

      Однак потрібно усвідомлювати, що в Азовському морі ми сьогодні не спроможні протистояти Росії. І тут би я не хотів, щоб наші експерти вимагали від нового президента невідкладно відновити Військово-морські сили. Наприклад, почали там будувати дві нові бази, для чого ви це робите? Невже вони думають, що можна зупинити агресію Росії, побудувавши на березі моря ці бази? Це як зі "стіною" на кордоні з Росією – це нічим не допоможе,
      – наголосив він.

      За словами радника Зеленського, будь-які військові програми буде затверджувати новий президент.

      "Оскільки профільної освіти в нього немає, дуже важливо розказати, пояснити йому так, щоб він зрозумів. Наприклад, якщо наступ здійснять через територію Білорусі, а у нас там нічого немає. А чому немає? Бо ніхто нічого не спланував. І от тут нам треба передбачити таку можливість. Президент України має почути різні точки зору і оцінити ризики, і ще головніше – наслідки", – підсумував Апаршин.

      Як Росія напала на Україну в Азовському морі?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

      blog_ava
      Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
      сьогодні
      12369
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Володимир Зеленський Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Анексія Криму
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Провідна неділя: правила, прикмети та традиції
      сьогодні , 19:10 Провідна неділя: правила, прикмети та традиції
      Анастасія Ковач-Петрушенко 16709
      Версальська угода – перше приниження Німеччини, яке закінчилось Другою світовою війною
      сьогодні , 19:03 Версальська угода – перше приниження Німеччини, яке закінчилось Другою світовою війною
      Борис Немировський 328
      Як захистити деревину від шкідників та комах
      сьогодні , 11:00 Як захистити деревину від шкідників та комах
      782
      Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      сьогодні , 18:57 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      Юлія Турелик 15783
      Е-декларування для всіх: яке покарання передбачено за несплату податків
      сьогодні , 18:50 Е-декларування для всіх: яке покарання передбачено за несплату податків
      Ірина Поліщук 2378
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук