У Зеленского оценили вероятность нападения России на Украину с побережья Азова

Украина сегодня не способна противостоять наступлению со стороны Российской Федерации в Азовском море. Однако, Кремль не имеет возможности для нападения на Украину с Азовского побережья, чтобы пробить себе сухопутный путь в оккупированный Крым.

Советник избранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в комментарии "Апострофу" рассказал, что Россия сегодня использует оккупированный Крым как базу, но вряд ли оттуда можно осуществить прорыв.

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"Крым всегда больше рассматривался как база. Сейчас Крым используется как инфраструктура, где накапливаются огромные запасы и я не думаю, что оттуда можно осуществить прорыв. Сегодня уже невозможно за ночь перебросить группировки войск", – сказал Апаршин.

Он пояснил, что есть система предупреждения и отслеживания, поэтому украинская сторона знает о том, что Россия делает на оккупированном полуострове.

Однако нужно понимать, что в Азовском море мы сегодня не способны противостоять России. И здесь бы я не хотел, чтобы наши эксперты требовали от нового президента безотлагательно восстановить Военно-морские силы. Например, начали там строить две новые базы, для чего вы это делаете? Неужели они думают, что можно остановить агрессию России, построив на берегу моря эти базы? Это как со "стеной" на границе с Россией – это ничем не поможет,

– подчеркнул он.

По словам советника Зеленского, любые военные программы будет утверждать новый президент.

"Поскольку профильного образования у него нет, очень важно рассказать, объяснить ему так, чтобы он понял. Например, если наступление осуществят через территорию Беларуси, а у нас там ничего нет. А почему нет? Потому что никто ничего не спланировал. И вот здесь нам надо предусмотреть такую ​​возможность. Президент Украины должен услышать разные точки зрения и оценить риски, и еще важнее – последствия", – подытожил Апаршин.

Как Россия напала на Украину в Азовском море?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы судна ВМС неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



Также Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными. Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.



24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.