19:54
7 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинский цинизм на 9 мая. Абсурдность медиа РФ, молчавших о Шереметьево
      Вєсті Кремля
      21:32, 6 мая
      Вести.UA: Судьба Луценко в команде Зеленского. Почему Шуфрич поехал в Крым
      Вєсті.UA
      19:27, сегодня
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      У Зеленского оценили вероятность нападения России на Украину с побережья Азова

      200 Читати новину українською
      Россия не имеет возможности напасть на Украину через Азовское побережье
      Россия не имеет возможности напасть на Украину через Азовское побережье / Иллюстративное фото

      Украина сегодня не способна противостоять наступлению со стороны Российской Федерации в Азовском море. Однако, Кремль не имеет возможности для нападения на Украину с Азовского побережья, чтобы пробить себе сухопутный путь в оккупированный Крым.

      Советник избранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в комментарии "Апострофу" рассказал, что Россия сегодня использует оккупированный Крым как базу, но вряд ли оттуда можно осуществить прорыв.

      Читайте также: РФ "пригрозила" войной из-за украинских кораблей на Азове

      "Крым всегда больше рассматривался как база. Сейчас Крым используется как инфраструктура, где накапливаются огромные запасы и я не думаю, что оттуда можно осуществить прорыв. Сегодня уже невозможно за ночь перебросить группировки войск", – сказал Апаршин.

      Он пояснил, что есть система предупреждения и отслеживания, поэтому украинская сторона знает о том, что Россия делает на оккупированном полуострове.

      Однако нужно понимать, что в Азовском море мы сегодня не способны противостоять России. И здесь бы я не хотел, чтобы наши эксперты требовали от нового президента безотлагательно восстановить Военно-морские силы. Например, начали там строить две новые базы, для чего вы это делаете? Неужели они думают, что можно остановить агрессию России, построив на берегу моря эти базы? Это как со "стеной" на границе с Россией это ничем не поможет,
      подчеркнул он.

      По словам советника Зеленского, любые военные программы будет утверждать новый президент.

      "Поскольку профильного образования у него нет, очень важно рассказать, объяснить ему так, чтобы он понял. Например, если наступление осуществят через территорию Беларуси, а у нас там ничего нет. А почему нет? Потому что никто ничего не спланировал. И вот здесь нам надо предусмотреть такую ​​возможность. Президент Украины должен услышать разные точки зрения и оценить риски, и еще важнее – последствия", – подытожил Апаршин.

      Как Россия напала на Украину в Азовском море?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы судна ВМС неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      Также Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными. Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

      blog_ava
      Новые прогнозы букмекеров на Евровидение-2019: кому пророчат победу
      сегодня
      14746
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Аннексия Крыма Новости России Конфликт в Азовском море
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Поминальная неделя: правила, приметы и традиции
      сегодня , 19:10 Поминальная неделя: правила, приметы и традиции
      Анастасія Ковач-Петрушенко 19699
      Версальское соглашение – первое унижение Германии, которое закончилось Второй мировой войной
      сегодня , 19:03 Версальское соглашение – первое унижение Германии, которое закончилось Второй мировой войной
      Борис Немировський 44
      Как защитить древесину от вредителей и насекомых
      сегодня , 11:00 Как защитить древесину от вредителей и насекомых
      179
      Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      сегодня , 18:57 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      Юлія Турелик 14948
      Э-декларирование для всех: какое наказание предусмотрено за неуплату налогов
      сегодня , 18:50 Э-декларирование для всех: какое наказание предусмотрено за неуплату налогов
      Ірина Поліщук 477
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      "Украина – не выгребная яма": украинцы будут протестовать у посольства Дании
       4 июня 2018 , 06:44
      Оружие на Донбасс везут не гумконвои, – журналист
       23 сентября 2016 , 00:04
      Лейпциг – Заря: "Триллер, сын может завершить эпоху Вернидуба" – немецкие СМИ поражены и выражают уважение к украинцам
       31 августа 2018 , 16:38
      Илон Маск рассказал о банкротстве Tesla: Видео
       27 ноября 2018 , 10:25
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук