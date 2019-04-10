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      РФ "пригрозила" войной из-за украинских кораблей на Азове

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      Конфликт в Керченском проливе
      Конфликт в Керченском проливе / Фото из открытых источников

      В Совете Федерации России пригрозили военным конфликтом, если корабли ВМС Украины снова попытаются пройти через Керченский пролив.

      Пророссийское издание ТАСС сообщило, что такую ​​угрозу выразил Совет Федерации России.

      Читайте также: Россия не может указывать, – Столтенберг о намерениях НАТО относительно Украины и Черного моря

      По словам российских политиков, украинские корабли якобы нарушили правила судоходства в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

      Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть втянуто и НАТО,
      – заявили в Совете Федерации России.

      Они также раскритиковали военное присутствие НАТО в Черноморском регионе в поддержку Грузии и Украины, которые пострадали от российской агрессии.

      Что известно о конфликте в Азовском море?
      25 ноября 2018 года на границе Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы украинские корабли неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      После инцидента украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные корабли открыли огонь по украинским судам. В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Также Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными. Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая.

      15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста пленным морякам – части до 24 апреля, а части – до 26 числа. Впоследствии защитники 24 пленников Кремля подали апелляции, однако суд их отклонил.

      blog_ava
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      Теги: Война Новости Украины Украина – Россия НАТО Новости России Конфликт в Азовском море
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