Россия не может указывать, – Столтенберг о намерениях НАТО относительно Украины и Черного моря

Страны-члены НАТО договорились увеличить число учений с Украиной и Грузией и расширить масштабы операций с участием военных кораблей в Черном море. Кроме того, Москва не будет решать, кто может и должен получить членство в альянсе.

Сам подход к тому, что стремление Украины, Грузии или другой страны присоединиться к НАТО "провоцирует" Россию на большую агрессию, опасно, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ, пишет Укринформ.

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Генсек отреагировал на вопрос журналистов о том, не спровоцирует ли Россию открытое приглашение Украины и Грузии в НАТО.

Грузия и Украина являются независимыми и суверенными нациями, которые имеют суверенное право выбирать свой путь,

– ответил он.

"Радио Свобода" сообщает, что согласованный странами-членами военного альянса пакет мер предусматривает поддержку Украины и Грузии в ответ на агрессию против этих государств со стороны России.

Кроме того, Столтенберг призвал Москву освободить захваченных в ноябре 2018 года у берегов аннексированного Крыма украинских моряков. Он также отметил, что только "идея того, что членство Грузии или Украины в НАТО является "провокацией", действительно опасна".

На каком этапе сближения Украины с НАТО?7 февраля Верховная Рада окончательно закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Для этого требовалось конституционное большинство голосов, "за" проголосовали 334 депутата. Закон о стратегическом курсе Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четких дат или шагов для вступления в Альянс или союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины необратим. Поэтому – любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.

"Таким образом, вы признаете, что Россия имеет право решать, что ее соседи могут делать, а чего нет", – добавил генсек.

Отметим, постпред США при ООН Кей Бейли Хатчинсон рассказала, что НАТО планирует расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря. Она подчеркнула, что США и страны-члены НАТО должны иметь возможность противостоять России в регионе, и заявила о недопустимости содержания в тюрьме в Москве украинских моряков. Зато в Кремле такие заявления альянса "не понимают", однако выражают свое недовольство.

Почему возникла эскалация в регионе?25 ноября 2018 года на грани Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы украинские корабли неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После инцидента украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные корабли открыли огонь по украинским судах. В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения.



Также Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными. Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая.



15 и 16 января во Москве суд продлил срок ареста пленным морякам – части до 24 апреля, а части – до 26 числа. Впоследствии защитники 24 пленников Кремля подали апелляции, однако суд их отклонил.