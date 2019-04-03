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      В Кремле отреагировали на намерения НАТО относительно Украины и Керченского пролива

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      В Кремле недовольны решением НАТО относительно Керченского пролива
      В Кремле недовольны решением НАТО относительно Керченского пролива / Фото из открытых источников

      Кремль недоволен заявлениями НАТО о подготовке пакета военных мер в ответ на агрессию России. С их помощью альянс хочет гарантировать безопасность для прохода украинских судов.

      Так, НАТО планирует расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря, но в Кремле не совсем понимают планы альянса, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков.

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      В частности, постпред США при ООН Кей Бейли Хатчисон рассказала, что НАТО планирует расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря. Она подчеркнула, что США и страны-члены НАТО должны иметь возможность противостоять России в регионе, и заявила о недопустимости содержания в тюрьме в Москве украинских моряков.

      Отрицательно. Мы не понимаем, что имеется в виду,
      – прокомментировал это Песков.

      Он добавил, что "ситуация с Керченским проливом и судоходством там хорошо известна".

      Отметим, в ответ на агрессию России вблизи Керченского пролива санкции ввели ЕС, США, Канада и Автралия. В санкционные списки попали российские моряки с кораблей "Изумруд", "Суздалец", "Дон" и пограничники, которые принимали участие в захвате украинских моряков. Кроме того, ограничения ввели против ряда компаний.

      Почему возникла эскалация в регионе?
      25 ноября 2018 года на границе Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы украинские корабли неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      После инцидента украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные корабли открыли огонь по украинским судам. В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Также Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными. Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая.

      15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста пленным морякам – части до 24 апреля, а части – до 26 числа. Впоследствии защитники 24 пленников Кремля подали апелляции, однако суд их отклонил.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Заложники Украинцы в плену РФ Новости России НАТО Конфликт в Азовском море
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