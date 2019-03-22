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      Конфисковать корабли России, – посол рассказал, какие шаги Европы могут остановить Москву

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      Посол рассказал, за какие санкции против России борется Украина в ЕС
      Посол рассказал, за какие санкции против России борется Украина в ЕС / Фото из открытых источников

      Украина будет добиваться от Евросоюза усиления санкций против России в связи с поведением России в Азовском море и Керченском проливе. В частности, корабли, которые заходят в порты оккупированного Крыма, могут попадать под арест.

      Евросоюз будет пересматривать пакет антироссийских санкций в июне, рассказал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает "Обозреватель".

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      24 канал писал, Европейский Союз ввел санкции в отношении восьми граждан России из-за открытой агрессии в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Тогда российские пограничники обстреляли украинские корабли и захватили в плен 24 моряков.

      Украина считает, что реакции Европы на захват Россией украинских кораблей было недостаточно. Кулеба отметил, что санкции против России должны достичь двух целей.

      Цель номер один – демотивировать Россию от эскалации ситуации, показать, что каждая попытка эскалации будет означать цену, которую должна заплатить Россия не только запретами на въезд конкретных людей, но и для своей экономики на секторальном уровне,
      – пояснил он.

      А вторая цель заключается в освобождении пленных украинских моряков. Так, рассматриваются варианты санкций против компаний-владельцев судов, которые не придерживаются украинского законодательства, проходя Керченский пролив.

      "Вся эта затея с Азовским морем и Керченским проливом имеет целью выдавить Украину с Азовского моря и превратить Азов на внутреннее озеро России. Надо подходить креативно и рассматривать различные варианты финансового и экономического влияния, чтобы отбить у России желание продолжать эту операцию", – отметил Кулеба.

      По его словам, есть инициатива о санкциях для кораблей, которые незаконно заходят в крымские порты. В случае задержания они должны быть реквизированы.

      Можно подойти к вопросу шире и ввести новый уровень санкций в финансовой сфере, ввести очередные ограничения на возможность России занимать деньги на внешних рынках. Инструментарий находится в финансово-экономическом блоке,
      – добавил представитель Украины.

      Однако дискуссии по ужесточению санкций против России в Европейском союзе "проходят все сложнее" – и результат этих усилий, как отмечает Кулеба, сложно предугадать.

      Кроме ЕС, санкции за агрессию на Азове ввели США, Канада и Автралия. Отметим, в санкционный список от Евросоюза не попал руководитель пограничной службы ФСБ России, адмирал Геннадий Медведев. Он руководил захватом украинских кораблей.

      Кто в списке ЕС?

      Сюда попали российские моряки с кораблей "Изумруд", "Суздалец", "Дон" и пограничники, которые принимали участие в захвате украинских моряков в Керченском проливе:

      1. Сергей Станкевич – контр-адмирал, начальник так называемого пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя;
      2. Андрей Шеин – капитан первого ранга, заместитель начальника так называемого управления береговой охраны ФСБ по Крыму;
      3. Александр Дворников – командующий войсками Южного военного округа РФ;
      4. Алексей Саляев – командир корабля "Дон";
      5. Андрей Шипицын – командир корабля "Изумруд";
      6. Алексей Шатохин – начальник так называемой службы пункта управления ФСБ РФ в городе Керчь;
      7. Руслан Ромашкин – начальник так называемой службы пункта управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю;
      8. Сергей Щербаков – командир малого противолодочного корабля ВМС РФ "Суздалец".

      Кто в списке США?

      Здесь фигурируют четыре российских чиновника, которые причастны к нападению в Керченском проливе:

      • Геннадий Медведев, заместитель директора пограничной службы Федеральной службы безопасности России;
      • Сергей Станкевич, начальник пограничной службы Федеральной службы безопасности России;
      • Андрей Шеин, заместитель начальника пограничной службы и начальник отдела береговой охраны Федеральной службы безопасности России.
      • Руслан Ромашкин, начальник пункта управления командованием Федеральной службы безопасности Российской Федерации для Республики Крым и Севастополя.

      Также в списке санкций есть шесть российских оборонных компаний с деятельностью и в Крыму. Некоторые из которых незаконно присвоили украинские государственные активы для предоставления услуг российским военным.

      Ограничения от Канады коснутся 114 человек и 15 компаний. Австралия также ввела санкции против граждан России, причастных к нападению и захвату украинских кораблей. Кроме того, в австралийский список попали главари контролируемых оккупантами районов Донецкой и Луганской областей.

      Как Россия захватила украинские корабли вблизи Керченского пролива?
      25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

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      Теги: Новости Украины Санкции Украина – Россия Конфликт в Азовском море Евросоюз Новости политики
      Источник: 24 Канал
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