Австралия присоединилась к новым санкциям ЕС и США против России

Вместе с ЕС, США и Канадой персональные санкции из-за захвата Россией украинских кораблей в Керченском проливе ввела также и Австралия.

Эти санкции являются еще одним примером того, как международное сообщество выступает против России, сообщил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в своем заявлении.

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В министерстве напомнили, санкции ЕС не позволят указанным лицам совершать поездки в пределах ЕС и замораживают любые активы в ЕС, связанные с ними.

ЕС вместе с Австралией, Канадой и США наложил санкции на отдельных лиц за их роль в применении Россией военной силы против 3 украинских судов и их экипажей в Керченском проливе и Черном море в ноябре 2018 года,

– говорится в заявлении.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве страны заявили, что Великобритания последовательно осуждает все случаи российской агрессии в отношении Украины, а также незаконную аннексию Крыма Россией пять лет назад.

"Великобритания и наши международные партнеры в ЕС, Австралии, Канаде и США направили России однозначный сигнал о том, что их нападение на украинские суда в Керченском проливе и Черном море в прошлом году было абсолютно неприемлемым", – считает Хант.

Он подчеркнул, что Британия будет продолжать отвечать на усилия России по дестабилизации Украины. Хант также призвал Россию немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и вернуть захваченные суда.

Отметим, еще в 2017 году правительство Австралии приняло решение о продлении финансовых ограничений против физических и юридических лиц из России, аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донетчины и Луганщины еще на 3 года.

Европейский союз, США и Канада 15 марта ударили по России новыми санкциями. Прежде всего – за захват украинских моряков вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года. В "черные списки" попали как отдельные лица, так и компании.

Как Россия захватила украинские корабли вблизи Керченского пролива?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, которые напрявляются в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.



24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.