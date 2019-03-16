14:02
16 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинские басни. Союз поднялся в воздух
      Вєсті Кремля
      21:55, 15 марта
      Вести. UA: Россия требует репараций от Украины. Математические просчеты Зеленского
      Вєсті.UA
      21:03, 15 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Австралия присоединилась к новым санкциям ЕС и США против России

      53 Читати новину українською
      Австралия присоединилась к новым санкциям ЕС и США против России
      Австралия присоединилась к новым санкциям ЕС и США против России / Иллюстративное фото

      Вместе с ЕС, США и Канадой персональные санкции из-за захвата Россией украинских кораблей в Керченском проливе ввела также и Австралия.

      Эти санкции являются еще одним примером того, как международное сообщество выступает против России, сообщил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в своем заявлении.

      Читайте также: Ответ обязательно будет, – в России прокомментировали новые санкции от ЕС, США и Канады

      В министерстве напомнили, санкции ЕС не позволят указанным лицам совершать поездки в пределах ЕС и замораживают любые активы в ЕС, связанные с ними.

      ЕС вместе с Австралией, Канадой и США наложил санкции на отдельных лиц за их роль в применении Россией военной силы против 3 украинских судов и их экипажей в Керченском проливе и Черном море в ноябре 2018 года,
      – говорится в заявлении.

      Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве страны заявили, что Великобритания последовательно осуждает все случаи российской агрессии в отношении Украины, а также незаконную аннексию Крыма Россией пять лет назад.

      "Великобритания и наши международные партнеры в ЕС, Австралии, Канаде и США направили России однозначный сигнал о том, что их нападение на украинские суда в Керченском проливе и Черном море в прошлом году было абсолютно неприемлемым", – считает Хант.

      Он подчеркнул, что Британия будет продолжать отвечать на усилия России по дестабилизации Украины. Хант также призвал Россию немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и вернуть захваченные суда.

      Отметим, еще в 2017 году правительство Австралии приняло решение о продлении финансовых ограничений против физических и юридических лиц из России, аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донетчины и Луганщины еще на 3 года.

      Европейский союз, США и Канада 15 марта ударили по России новыми санкциями. Прежде всего – за захват украинских моряков вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года. В "черные списки" попали как отдельные лица, так и компании.

      Как Россия захватила украинские корабли вблизи Керченского пролива?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, которые напрявляются в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 16 марта: сильное ненастье и холод охватят практически всю Украину
      сегодня
      2724
      Теги: Новости Украины Новости политики Канада Евросоюз Новости США Конфликт в Азовском море Санкции Австралия
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Нами манипулируют: зачем правительство Украины объявило "войну" главе "Нафтогаза" Коболеву
      сегодня , 14:00 Нами манипулируют: зачем правительство Украины объявило "войну" главе "Нафтогаза" Коболеву
      Сергій Фурса 5
      "Школа військових водолазів": літаю, плавають і рятують
      сегодня , 12:01 "Школа військових водолазів": літаю, плавають і рятують
      Народний проект 128
      От миланского дерби до борьбы за топ-6 в УПЛ: топ-матчи выходных, за которыми стоит следить
      сегодня , 09:00 От миланского дерби до борьбы за топ-6 в УПЛ: топ-матчи выходных, за которыми стоит следить
      50
      США заставят отвечать: почему Путину близится конец
      сегодня , 09:00 США заставят отвечать: почему Путину близится конец
      Іван Яковина 1037
      Очередное поражение России, или Крейсеру "Адмиралу Нахимову" время говорить "пока"
      сегодня , 08:40 Очередное поражение России, или Крейсеру "Адмиралу Нахимову" время говорить "пока"
      Злой Одессит 2766
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Решение суда Москвы по событиям на Майдане – фарс, – эксперт
       28 декабря 2016 , 07:03 13
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Главные новости футбола 1 сентября: Шахтер легко победил Мариуполь, очередное поражение Вест Хэма Ярмоленко
       2 сентября 2018 , 07:00
      Легендарный экс-хавбек сборной Украины: "Я выпил и выпал из окна, было стыдно перед Маркевичем"
       14 января , 12:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук