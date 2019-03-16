Австралія приєдналася до нових санкцій ЄС і США проти Росії

Разом з ЄС, США та Канадою персональні санкції через захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці запровадила також і Австралія.

Ці санкції є ще одним прикладом того, як міжнародна спільнота виступає проти Росії, повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант у своїй заяві.

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У міністерстві нагадали, санкції ЄС не дозволять зазначеним особам здійснювати поїздки у межах ЄС і заморожують будь-які активи у ЄС, пов'язані з ними.

ЄС разом з Австралією, Канадою і США наклав санкції на окремих осіб за їх роль в застосуванні Росією військової сили проти 3 українських суден та їх екіпажів у Керченській протоці і Чорному морі в листопаді 2018 року,

– йдеться в заяві.

Окрім того, у зовнішньополітичному відомстві країни заявили, що Велика Британія послідовно засуджує усі випадки російської агресії щодо України, а також – незаконну анексію Криму Росією п'ять років тому.

"Велика Британія і наші міжнародні партнери у ЄС, Австралії, Канаді та США направили Росії однозначний сигнал про те, що їх напад на українські судна у Керченській протоці і Чорному морі в минулому році був абсолютно неприйнятним", – вважає Хант.

Він наголосив, що Британія буде продовжуватиме відповідати на зусилля Росії з дестабілізації України. Хант також закликав Росію негайно звільнити 24 затриманих українських військовослужбовців і повернути захоплені судна.

Зазначимо, ще у 2017 році уряд Австралії прийняв рішення щодо продовження фінансових обмежень проти фізичних та юридичних осіб з Росії, анексованого Криму та окупованих територій Донеччини та Луганщини ще на 3 роки.

Європейський союз , США та Канада 15 березня вдарили по Росії новими санкціями. Насамперед – за захоплення українських моряків поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. До "чорних списків" потрапили як окремі особи, так і компанії.

Як Росія захопила українські кораблі поблизу Керченської протоки?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.