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      Відповідь обов'язково буде, – у Росії прокоментували нові санкції від ЄС, США та Канади

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      Росія обіцяє "практичну відповідь" на нові санкції США та Канади
      Росія обіцяє "практичну відповідь" на нові санкції США та Канади / Фото з відкритих джерел

      У Москві в своєму стилі прокоментували нові антиросійські санкції – їх запровадили Євросоюз, США та Канада за напад на українські кораблі поблизу Керченської протоки та постійну агресію в Україні.

      Нічого "нового і несподіваного" у санкційних списках російське МЗС не побачило, при цьому там пообіцяли "практичну відповідь", яка "неодмінно послідує".

      Читайте також: Росія створює в Азовському морі умови для військового нападу на Україну, – МЗС

      Європейський союз, США та Канада 15 березня вдарили по Росії новими санкціями. Насамперед – за захоплення українських моряків поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року.

      Для всіх, окрім, напевно, авторів подібних рішень, очевидно, що санкційні раунди, скільки б їх не було, не приводять до бажаних для США і Канади результатів. Залишаючись в полоні переконань у власній непогрішності, вони, мабуть, вважають, що якщо ще натиснути, Росія почне слідувати їх установкам,
      – написало російське відомство, наголосивши, що "такого не буде".

      Канадські санкції у МЗС Росії прокоментували окремо. Там вважають, що прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо було б "важливіше сконцентруватися на розв’язанні досить непростих внутрішньополітичних проблем, ніж даремно розігрувати свою русофобську карту2.

      "Однак у канадської влади, судячи з усього, з'явилася патологічна «санкційна залежність», від якої вони не можуть позбутися. Очевидно і те, що в прагненні розширювати свої антиросійські «чорні списки» північний сусід США намагається навіть у чомусь «перевершити» свого «великого брата", – пишуть російські дипломати.

      Хто потрапив до санкційного списку від ЄС

      Російські моряки з кораблів "Смарагд", "Суздалец", "Дон" і прикордонники, які брали участь в захопленні українських моряків у Керченській протоці: 

      • Сергій Станкевич – контр-адмірал, начальник так званого прикордонного управління ФСБ Криму і Севастополя;
      • Андрій Шеїн – капітан першого рангу, заступник начальника так званого управління берегової охорони ФСБ по Криму;
      • Олександр Дворніков – командувач військами Південного військового округу РФ;
      • Олексій Саляєв – командир корабля "Дон";
      • Андрій Шипіцин – командир корабля "Смарагд";
      • Олексій Шатохін – начальник так званої служби пункту управління ФСБ РФ у місті Керч;
      • Руслан Ромашкін – начальник так званої служби пункту управління ФСБ РФ по Криму і Севастополю;
      • Сергій Щербаков – командир малого протичовнового корабля ВМС РФ "Суздалец".

      Тепер санкційний список Європейського союзу за порушення територіальної цілісності України зараз складається зі 171 особи та 44 компанії.

      Хто потрапив до спику від США

      Тут фігурують чотири російських чиновників, які були причетні до нападу у Керченській протоці:

      • Геннадій Медведєв, заступника директора прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії;
      • Сергій Станкевич, начальник прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії;
      • Андрій Шеїн, заступник начальника прикордонної служби та начальник відділу берегової охорони Федеральної служби безпеки Росії.
      • Руслан Ромашкін, начальника пункту управління командуванням Федеральної служби безпеки Російської Федерації для Республіки Крим та Севастополя.

      А ще тут – 6 російських оборонних компаній із діяльністю та в Криму. Деякі з яких незаконно привласнили українські державні активи для надання послуг російським військовим:

      • Ярославський суднобудівний завод, який будував судна для російської для ФСБ і Міністерства оборони Росії;
      • Зеленодольський завод суднобудівного заводу ім. Горького – один з найбільших виробників суден у Росії, випускає для російського флоту фрегати і корвети;
      • АТ "Концерн Океанприбор" – виробник гідроакустичного обладнання та поставляє комплектуючі для ВМФ Росії;
      • ПАТ "Звєзда" – постачальник дизельних двигунів для ВМФ Росії;
      • АТ "Завод Фіолент" – виробник електроніки у Криму, що поставляє деталі для використання в російській військовій техніці. Фіолент був незаконно відібранийй Російською Федерацією після анексії Криму в 2014 році;
      • "Судокомпозит" – кримський виробник оборонних компонентів, що постачаються для російського військового використання. Був незаконно відібраний Російською Федерацією після анексії Криму;
      • ТОВ "СК Консоль-Строй ЛТД" – одна з найбільших будівельних компаній Криму;
      • ТОВ "Нові проекти" – має ліцензії на проведення геологічних досліджень, розвідку та видобуток сировинних вуглеводневих матеріалів у Чорному морі.

      Хто потрапив до спику від Канади

      Тут – 114 фізичних та 15 юридичних осіб, фігурують персони, наближені до російського президента Володимира Путіна.

      Зокрема, до списку потрапили глав правління "Газпромбанку" Андрєй Акімов, заступник міністра енергетики Росії Андрєй Черезов, соратник Путіна мільярдер Ігор Ротенберг, головнокомандувач військами національної гвардії Росії Віктор Золотов.

      Окрім того, під санкції потрапили державні російські оборонні компанії, такі як "Сухой", "МіГ", "Оборонлогістика".

      Як Росія захопила українські кораблі поблизу Керченської протоки?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

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      Теги: Новини США Новини України Новини політики Новини Росії Санкції Канада Євросоюз Конфлікт в Азовському морі Війна на Донбасі Анексія Криму Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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