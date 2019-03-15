США вдарили по Росії санкціями через агресію на Азові: хто потрапив до списку

Вашингтон дав Росії відповідь за захоплення кораблів поблизу Керченської протоки та нинішню агресію в Україні – міністерство фінансів країни запровадило санкції проти шести громадян Росії та вісьмох компаній. Канада також приєдналась до нових санкції від США та ЄС.

Тепер майно та інтереси у власності визначених фізичних та юридичних осіб будуть заблокованими, а особам у США заборонено здійснювати операції з ними, йдеться у повідомленні прес-служба Мінфіну США.

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Рішення Вашингтона доповнює санкції, які сьогодні приймаються також Європейським Союзом та Канадою.

Сьогоднішній крок спрямований на окремих осіб та суб'єкти, які відіграють важливу роль у невиправданих російських атаках на українські військово-морські судна в Керченській протоці, анексії Криму та підтримці незаконних сепаратистських виборів на сході України,

– мовиться у повідомленні.

Таким чином трансатлантичне партнерство вкотре нагадує, що протидіятиме подальшій дестабілізуючій поведінці Росії.

Хто у списку?

Чотирих російських чиновників, які були причетні до нападу у Керченській протоці.

Геннадій Медведєв, заступника директора прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії;

Сергій Станкевич, начальник прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії;

Андрій Шеїн, заступник начальника прикордонної служби та начальник відділу берегової охорони Федеральної служби безпеки Росії.

Руслан Ромашкін, начальника пункту управління командуванням Федеральної служби безпеки Російської Федерації для Республіки Крим та Севастополя.

"Медведєв і Станкевич безпосередньо контролювали і організовували напад на українські кораблі і їх екіпаж, а Шеін брав участь в операції із захоплення українських кораблів і екіпажу", – зазначили у міністерстві.

Шість російських оборонних компаній із діяльністю і в Криму. Деякі з яких незаконно привласнили українські державні активи для надання послуг російським військовим:

Ярославський суднобудівний завод, який будував судна для російської для ФСБ і Міністерства оборони Росії;

Зеленодольський завод суднобудівного заводу ім. Горького – один з найбільших виробників суден у Росії, випускає для російського флоту фрегати і корвети.

АТ "Концерн Океанприбор" – виробник гідроакустичного обладнання та поставляє комплектуючі для ВМФ Росії.

ПАТ "Звєзда" – постачальник дизельних двигунів для ВМФ Росії.

АТ "Завод Фіолент" – виробник електроніки у Криму, що поставляє деталі для використання в російській військовій техніці. Фіолент був незаконно відібранийй Російською Федерацією після анексії Криму в 2014 році.

"Судокомпозит" – кримський виробник оборонних компонентів, що постачаються для російського військового використання. Був незаконно відібраний Російською Федерацією після анексії Криму.

ТОВ "СК Консоль-Строй ЛТД" – одна з найбільших будівельних компаній Криму.

ТОВ "Нові проекти" – має ліцензії на проведення геологічних досліджень, розвідку та видобуток сировинних вуглеводневих матеріалів у Чорному морі.

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Зазначимо, президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік термін дії раніше прийнятих антиросійських санкцій.

Кого стосуються санкції? Громадян Росії, в тому числі офіційних осіб, а також посадових осіб уряду колишнього президента України Віктора Януковича. Крім того, ці заходи стосуються бізнесменів із Росії, кількох компаній і керівництва угруповань окупантів.

Список санкцій від ЄС дещо відрізняються. Окрім Медведєва, Шеїна Ромашкіна і Станкевича туди потрапили:

Олександр Дворніков – командувач військами Південного військового округу РФ;

Олексій Саляєв – командир корабля "Дон";

Андрій Шипіцин – командир корабля "Смарагд";

Олексій Шатохін – начальник так званої служби пункту управління ФСБ РФ у місті Керч;

Сергій Щербаков – командир малого протичовнового корабля ВМС РФ "Суздалец".

Тепер санкційний список Європейського союзу за порушення територіальної цілісності України зараз складається зі 171 особи і 44 компаній.

Які обмеження діють проти росіян до липня 2019 року?

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів, їхніх контрольних дочірніх компаній, створених поза межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт торгівлі зброєю;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Санкції від Канади

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Санкції проти Росії через агресію на Азові запровадила і Канада, йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ країни.

Ці санкції є відповіддю на військові дії Росії проти трьох українських суден і захоплення українських моряків у Чорному морі в листопаді 2018 року та порушення міжнародного права,

– наголосила вона у заяві.

Обмеження від канади торкнуться 114 осіб та 15 компаній.

Як Росія напала на Україну в Азовському морі?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.