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      США на рік продовжили санкції проти Росії через її агресію в Україні

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      Трамп продовжив на рік санкції проти Росії за агресію щодо України
      Трамп продовжив на рік санкції проти Росії за агресію щодо України / 24 канал

      Президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік термін дії антиросійських санкцій. Їх США запровидили через агресивні дії Росії в Україні. .

      Російська загроза нікуди не зникла, йдеться в офіційному повідомленні Білого дому. 

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      "Дії і політика, про які йдеться в цих указах, продовжують становити неординарну і надзвичайну загрозу інтересам національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів. Тому я продовжую на один рік режим (санкцій – 24 канал) надзвичайного стану, оголошений указом 13660" – написав у пояснювальній записці Трамп.

      Йдеться про продовження терміну дії обмежувальних заходів щодо Росії, які нинішня адміністрація зареєструвала 20 вересня 2018 року. Також продовжать санкції, запроваджених адміністрацією Барака Обами 6 березня, 16 березня, 20 березня та 19 грудня 2014 року.

      Дії та політика осіб, які підривають демократичні процеси та інституції в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності, а також сприяють розкраданню її активів,
      – наголосили в Білому домі.

      Трамп вважає, що всі ці санкції"повинні залишатися чинними після 6 березня 2019 року".

      Кого стосуються санкції? Громадян Росії, в тому числі офіційних осіб, а також посадових осіб уряду колишнього президента України Віктора Януковича. Крім того, ці заходи стосуються бізнесменів із Росії, кількох компаній і керівництва угруповань окупантів. 

      Зазначимо, група сенаторів США також представила 13 лютого законопроект, який передбачає введення додаткових санкцій проти Росії. Це санкції у відповідь на російське втручання в роботу демократичних інститутів за кордоном, а також – за агресію в Україні. 

      Рішення про продовження санкцій ухвалив і Європейський союз – обмежувальні заходи будуть в силі ще щонайменше півроку.

      Росія також отримає відповідь від ЄС через агресію Росії у Керченській протоці. Посли домовилися про запровадження додаткових санкцій проти 8 громадян Росії. Їх вважають причетними до захоплення українських військових.

      Що сталося в Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

      Як повідомляє у The Financial Times, представники США і Євросоюзу близькі до того, щоб узгодити санкції проти Росії у відповідь на захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці. Ці санкції можуть бути введені протягом найближчих 2 місяців. Це питання повинні обговорити 18 лютого голови МЗС Євросоюзу.

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      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини США Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Санкції Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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