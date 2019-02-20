Євросоюз продовжить санкції щодо Росії ще на півроку

Європейський Союз ухвалив рішення продовжити дію санкцій щодо Росії через агресію проти України до вересня 2019 року.

Про це у своєму Twitter повідомив посол України в ЄС Микола Точицький.

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Дипломат зазначив, ще це – символічний крок у п'яту річницю російської агресії проти України.

Комітет постійних представників ЄС @EUCouncil погодив продовження індивідуальних санкцій проти РФ до вересня 2019 року. Символічний крок у 5-ту річницю початку агресії Росії проти України — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 20 лютого 2019 р.

Зазначимо, що це – не нові санкції, а продовження тих, які запровадили у ЄС ще у 2014 році.

Кореспондент "Радіо Свобода" у Бельгії Рікард Джозвяк розповів, що до переліку зі 163 осіб та 44 компаній, додадуть ще 8 людей, причетних до конфлікту поблизу Керченської протоки. Щодо них заходи почнуть діяти на початку березня та діятимуть півроку, тобто до вересня 2019 року.

EU ambs have decided to prolong the asset freezes and visa bans on 163 people and 44 entities responsible for undermining the territorial integrity of #Ukraine. will be officially prolonged in early March. an additional 8 people will added later for #azovsea #Crimea #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 20 лютого 2019 р.

Крім цього, 13 лютого група американських сенаторів представила законопроект, який також передбачає введення додаткових санкцій проти Росії. Ці санкції – відповідь на втручання в роботу демократичних інститутів за кордоном та на агресію в Україні.

Росія взяла в полон українських моряків у Керченській протоці: що про це відомо?Інцидент трапився 25 листопада 2018 року, коли прикордонний корабель ФСБ Росії навмисне протаранив буксир українських військових моряків. Українське судно було одним із трьох військових кораблів, які на законних підставах та за усіма правилами пливли з порту Одеси до порту Маріуполя.



У Росії була традиційно інша версія тодішніх подій: там заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після тарану російського судна українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ відкрили стрілянину по українських суднах. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Після обстрілу російські прикордонники захопили 2 українських кораблі та взяли в полон 24 українських моряків. Їх арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки оголосили себе військовополоненими.



Попереднє російське слідство у справі моряків триватиме до 25 травня. А адвокати моряків прогнозують, що сам суд над українцями в Росії почнеться не раніше, ніж через рік.