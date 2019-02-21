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      ЄС запровадить санкції проти 8 росіян за захоплення українських моряків

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      ЄС запровадить санкції проти 8 росіян за захоплення українських моряків
      ЄС запровадить санкції проти 8 росіян за захоплення українських моряків / ua.news

      Посли Європейського союзу домовилися про запровадження додаткових санкцій проти 8 громадян Росії. Їх вважають причетними до захоплення українських військових поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.

      Росіян очікує замороження рахунків і заборона в’їзду в Євросоюз, повідомив кореспондент "Радіо Свобода".

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      Список осіб, які підпадуть під нові санкції, опублікують протягом найближчих тижнів.

      Посли також домовилися про продовження вже наявних санкцій проти 163 фізичних і 44 юридичних осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Їх офіційно продовжать на початку березня.

      Європейський Союз ухвалив рішення продовжити дію санкцій щодо Росії через агресію проти України до вересня 2019 року.

      Що сталося в Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

      Як повідомляє у The Financial Times, представники США і Євросоюзу близькі до того, щоб узгодити санкції проти Росії у відповідь на захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці. Ці санкції можуть бути введені протягом найближчих 2 місяців. Це питання повинні обговорити 18 лютого голови МЗС Євросоюзу.
       

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      Теги: Євросоюз Новини України Україна – Росія Новини політики Конфлікт в Азовському морі Санкції
      Джерело: 24 Канал
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