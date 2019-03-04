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      США на год продлили санкции против России из-за ее агрессии в Украине

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      Трамп продлил на год санкции против России из-за агрессии в отношении Украины
      Трамп продлил на год санкции против России из-за агрессии в отношении Украины / 24 канал

      Президент США Дональд Трамп продлил еще на год срок действия антироссийских санкций. Их США ввели из-за агрессивных действий России в Украине.

      Российская угроза никуда не исчезла, говорится в официальном сообщении Белого дома.

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      "Действия и политика, о которых говорится в этих указах, продолжают составлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Поэтому я продолжаю на один год режим (санкций – 24 канал) чрезвычайного положения, объявленный указом 13660", – написал в объснительной записке Трамп.

      Речь идет о продлении срока действия ограничительных мер в отношении России, которые нынешняя администрация зарегистрировала 20 сентября 2018 года. Также продолжат санкции, введенных администрацией Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта и 19 декабря 2014 года.

      Действия и политика лиц, которые подрывают демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также способствуют воровству ее активов,
      – отметили в Белом доме.

      Трамп считает, что все эти санкции "должны оставаться в силе после 6 марта 2019 года".

      Кого касаются санкции?
      Граждан России, в том числе официальных лиц, а также должностных лиц правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, эти меры касаются бизнесменов из России, нескольких компаний и руководства группировок оккупантов.

      Отметим, группа сенаторов США также представила 13 февраля законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Это санкции в ответ на российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом, а также – за агрессию в Украине.

      Решение о продлении санкций принял и Европейский союз – ограничительные меры будут в силе еще как минимум полгода.

      Россия также получит ответ от ЕС из-за своей агрессии в Керченском проливе. Послы договорились о введении дополнительных санкций против 8 граждан России. Их считают причастными к захвату украинских военных.

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября 2018 в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными.

      ​Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. В следствии этого украинская экономика несет большие убытки.

      24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

      Как сообщает в The Financial Times, представители США и Евросоюза близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Эти санкции могут быть введены в течение ближайших 2 месяцев. Этот вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД Евросоюза.

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      Теги: Новости США Новости России Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море Санкции Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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