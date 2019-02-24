Санкции повлияли на все сферы экономики России, – эксперт

Санкции против России не настолько мощные, как того бы хотелось. Но дают серьезный эффект в средней и долгосрочной перспективе.

Об этом 24 канала рассказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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С 2014 года из России убежало где более 350 миллиардов долларов капитала. Иностранные компании опасаются американских санкций, поэтому приток инвестиций постоянно сокращается. Россия отстала технологически. Ограничения не позволяют выполнить критические вещи в сфере обороны и космоса. Отказ Украины сотрудничать в оборонно-промышленном комплексе сорвал постройку малых ракетных кораблей,

– отмечает Александр Хара.

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По словам дипломата, санкции откинули Россию на десятки лет назад. КБ Яковлева минимум на год переносит запуск нового самолета МС-21. Там нужны японские и европейские компоненты. Санкции не позволяют России модернизировать вооруженные силы и разрабатывать новые газовые и нефтяные месторождения, поскольку нет собственных технологий.

Кредиты для России на Западе становятся еще дороже. Определенные российские банки и так не имеют доступа к европейскому и американскому финансовых рынков. Это душит Россию. И даже если санкции отменят, России понадобится много времени для возвращения к прежним результатам,

– подчеркнул Александр Хара.

Какие санкции последнее время ввели против России?

Послы Европейского союза договорились о введении дополнительных санкций против 8 граждан России, причастных к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Европейский Союз принял решение продлить действие санкций в отношении России из-за агрессии против Украины до сентября 2019 года. Как сообщает в The Financial Times, представители США и Евросоюза близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Эти санкции могут быть введены в течение ближайших 2 месяцев.