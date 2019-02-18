Это будет совместное решение европейцев и США, – Чалый анонсировал новые санкции против России

Американские власти совместно с ЕС готовят очередной пакет санкций против России из-за ее агрессии вблизи Керченского пролива. Конкретные решения следует ожидать уже в ближайшее время.

Так, 24 канал сообщал, что Совет министров Евросоюза 18 февраля проголосовала за "азовский" пакет санкций против РФ. А вот глава европейской дипломатической миссии Федерика Могерини объяснила: единодушного решения ЕС относительно санкций следует ожидать в течение нескольких следующих недель.

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В свою очередь, посол Украины в США Валерий Чалый в комментарии "Укринформу" сообщил, что власти США в сотрудничестве с европейскими союзниками готовит пакет санкций против России. Очередные ограничения связаны с российской агрессией в Черном и Азовском морях.

Мы ожидаем в ближайшее время ряда решений, в частности, увеличения давления санкций на Россию в связи с ее агрессией и атакой в Керченском проливе,

– отметил дипломат.

По словам Чалого, американская реакция на российские действия уже была высказана на законодательном уровне.

"В Сенате приняли резолюцию о чествовании 5-й годовщины Революции Достоинства. В документе Сенат также очень четко осудил атаку на украинские корабли и моряков, которые сейчас находятся в российском плену. Но я думаю, дальше будут еще совместные решения американцев и европейцев относительно усиления санкционного давления на Россию", – добавил посол.

Что известно об агрессии России вблизи Керченского пролива?

25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути к порту Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские судна и ранили 3 моряков. Так, Россия захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" и взяла в плен 24 моряков – членов экипажей судов.



Украинских моряков российские оккупанты сначала арестовали в аннексированном Крыму, а впоследствии отправили в московские СИЗО. Ребята заявляют российскому следствию, что являются военнопленными.



Кроме того уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.



24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.



В настоящее время представители США и Евросоюза близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Эти санкции могут быть введены в течение ближайших 2 месяцев.