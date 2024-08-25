Украина хочет получить от Запада разрешение использовать ракеты большой дальности Storm Shadow для уничтожения целей в глубине России. В издании отмечают, что так аргументируют то, что это может заставить Москву начать переговоры о прекращении боевых действий.

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Киев не имел выбора не ответить на вторжение

Высокопоставленные чиновники в столице Украины считают, что важно показать России, что объекты возле столицы России могут быть поражены. Вероятно, Россия будет рассматривать вопрос о переговорах только тогда, если будет считать, что Украина является угрозой для Москвы и Санкт-Петербурга. Однако такая стратегия является рискованной, если это не поддержат США.

Украина в течение нескольких месяцев просила разрешение использовать Storm Shadow против целей в России, но безуспешно.

Во время своего выступления на День Независимости Владимир Зеленский заявил, что Киев не имел другого выбора, кроме как ответить на полномасштабное вторжение России.

Наш враг также будет знать, что означает украинское возмездие, – сказал президент.

В Киеве считают, что удар вглубь территории России может способствовать переоценке действий в Кремле.

Красные линии являются преувеличением

Ракеты Storm Shadow были разработаны преимущественно англо-французским сотрудничеством и изготовлены европейским совместным предприятием MBDA, которое также имеет итальянского партнера. Однако некоторые из его компонентов поставляются США, Белый дом также должен согласиться на использование ракет в России.

В то же время Зеленский объяснял, что последствия вторжения Украины в Россию показывают, что предостережения Кремля относительно красных линий являются преувеличенными.

Американские чиновники считают, что ракеты Storm Shadow и другое вооружение такой большой дальности может быть недостаточно точными на больших расстояниях.

Заинтересован ли Путин в прекращении огня

Украина наносит смелые удары беспилотниками. Можно утверждать, что эти атаки являются заменой, однако в Киеве считают, что ракетный удар по тылу России может побудить Кремль к переосмыслению. В то же время маловероятно, что Владимир Путин заинтересован в прекращении войны.

Джон Форман, бывший атташе по вопросам обороны Великобритании по делам России и Украины, сказал, что Киев должен сосредоточиться на защите Донбасса.

Считается, что Лондон и Париж дали Украине экспортную версию Storm Shadow (во Франции известен как Scalp). Эти ракеты имеют радиус действия примерно 290 миль, хотя и Великобритания, и Франция имеют внутренние версии с дальностью вдвое большей. Москва расположена примерно в 300 милях от северной границы Украины.