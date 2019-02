В Вашингтоне почтили память Героев Небесной сотни: фото

В американской столице Вашингтоне возле мемориала жертвам Голодомора почтили память Героев Небесной сотни.

Мероприятие было организовано посольством Украины в США совместно с United Help Ukraine, US Russian Activists, Ukrainian National Information Service (UNIS), украинской общиной при участии представителей International Committee for Crimea, написали в Посольстве Украины в США.

Начали с песни "Плине кача", которая пять лет назад звучала на Евромайдане в память по погибшим от пуль силовиков. После этого священники разных конфессий отправили общую панихиду по Героям Небесной Сотни и всеми другими, кто погиб в борьбе за Украину.

На акцию пришли более сотни активистов.

Ровно 5 лет назад мирный протест на Майдане перешел в горячую стадию. Запланированный митинг под Верховной Радой превратился в кровавую бойню. 18 февраля погибли 23 активиста майдана и 5 правоохранителей. Еще 500 человек получили ранения.