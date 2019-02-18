16:32
18 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Страшна травма Путіна. "Щедра" російська душа
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко у небезпеці. Любовні послання політиків
      Вєсті.UA
      17:55, 16 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК

      У Вашингтоні вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні: фото

      183 Читать новость на русском
      Вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні
      Вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні / Фото з соціальних мереж

      У американській столиці Вашингтоні біля меморіалу жертвам Голодомору вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні.

      Захід був організований посольством України в США спільно з United Help Ukraine, US Ukrainian Activists, Ukrainian National Information Service (UNIS), українською громадою за участю представників International Committee for Crimea, написали у Посольстві України в США.

      Читайте також: П’ять років розстрілів Євромайдану: нуль вироків убивцям

      Розпочали з пісні "Плине кача", яка п'ять років тому лунала на Євромайдані в пам'ять за загиблими від куль силовиків. Після цього священики різних конфесій відправили спільну панахиду за Героями Небесної сотні та всіма іншими, хто загинув у боротьбі за Україну.

      На акцію прийшла понад сотня активістів. 

      Рівно 5 років тому мирний протест на Майдані перейшов у гарячу стадію. Запланований мітинг під Верховною Радою перетворився на криваву бійню. 18 лютого загинуло 23 активісти майдану та 5 правоохоронців. Ще 500 людей отримали поранення

      blog_ava
      Сміються росіянам в очі: з'явилося унікальне фото українських моряків з суду у РФ
      сьогодні
      3568
      Теги: Новини України Євромайдан Новини США
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Суд над Супрун – розправа, яку вчинила політична система
      сьогодні , 16:30 Суд над Супрун – розправа, яку вчинила політична система
      Сергій Лещенко 19
      18 лютого 2014-го – найстрашніший день Євромайдану
      сьогодні , 16:30 18 лютого 2014-го – найстрашніший день Євромайдану
      Артем Овдієнко 10
      Сміються росіянам в очі: з'явилося унікальне фото українських моряків з суду у РФ
      сьогодні , 16:28 Сміються росіянам в очі: з'явилося унікальне фото українських моряків з суду у РФ
      3545
      На бій з Усиком претендує боксер, який побив українського ветерана
      сьогодні , 15:56 На бій з Усиком претендує боксер, який побив українського ветерана
      250
      Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
      сьогодні , 16:00 Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
      Юлія Михайлова 389
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук