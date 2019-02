У Вашингтоні вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні: фото

У американській столиці Вашингтоні біля меморіалу жертвам Голодомору вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні.

Захід був організований посольством України в США спільно з United Help Ukraine, US Ukrainian Activists, Ukrainian National Information Service (UNIS), українською громадою за участю представників International Committee for Crimea, написали у Посольстві України в США.

Розпочали з пісні "Плине кача", яка п'ять років тому лунала на Євромайдані в пам'ять за загиблими від куль силовиків. Після цього священики різних конфесій відправили спільну панахиду за Героями Небесної сотні та всіма іншими, хто загинув у боротьбі за Україну.

На акцію прийшла понад сотня активістів.

Рівно 5 років тому мирний протест на Майдані перейшов у гарячу стадію. Запланований мітинг під Верховною Радою перетворився на криваву бійню. 18 лютого загинуло 23 активісти майдану та 5 правоохоронців. Ще 500 людей отримали поранення