Однак інформація про радіацію у Херсоні після нічної атаки виявилася фейком, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Херсонської ОВА Романа Мрочко.

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Що відомо про радіацію у Херсоні – заміри влади

Роман Мрочко зазначив, що після удару по онкодиспансеру у мережі почали писати про різке підвищення радіаційного фону. Мовляв, радіацію випромінює пошкоджене обладнання. Однак правдою тут є лише один факт – росіяни вдарили по лікарні – і все.

Щодо радіаційної паніки. Приводів для неї немає. За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології, рівень радіації в громаді – 12-13 мкР/год,

– уточнив Мрочко.

Водночас працівники цивільного захисту Херсонської міської військової адміністрації також проїхались вулицями міста для моніторингу радіаційного фону. Очікувано, він виявився у нормі.

Заміри радіаційного фону у Херсоні: дивіться відео

Заміри можете побачити на відео.На щастя, ніхто з тих, хто на той момент перебував у приміщенні, не постраждав. Проте сам медзаклад зазнав суттєвих руйнувань.