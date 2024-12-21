Однако информация о радиации в Херсоне после ночной атаки оказалась фейком, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Херсонской ГВА Романа Мрочко.

Смотрите также Россияне хотели прорваться в Херсон: полковник запаса назвал главную ошибку врага

Что известно о радиации в Херсоне – замеры власти

Роман Мрочко отметил, что после удара по онкодиспансеру в сети начали писать о резком повышении радиационного фона. Мол, радиацию излучает поврежденное оборудование. Однако правдой здесь является лишь один факт – россияне ударили по больнице – и все.

Относительно радиационной паники. Поводов для нее нет. По данным Херсонского областного центра по гидрометеорологии, уровень радиации в громаде – 12-13 мкР/ч,

– уточнил Мрочко.

В то же время работники гражданской защиты Херсонской городской военной администрации также проехались по улицам города для мониторинга радиационного фона. Ожидаемо, он оказался в норме.

Замеры радиационного фона в Херсоне: смотрите видео

Замеры можете увидеть на видео. к счастью, никто из тех, кто на тот момент находился в помещении, не пострадал. Однако само медучреждение претерпело существенные разрушения.