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      П’ять років розстрілів Євромайдану: нуль вироків убивцям

      95 Читать новость на русском
      Євромайдан
      Євромайдан / memory.gov.ua

      У п’яті роковини кривавих подій Революції гідності за ініціативи віце-спікера парламенту Оксани Сироїд та депутата "Самопомочі" Олени Сотник, адвокатів та родин Героїв Небесної сотні і правозахисників у Верховній Раді відбудеться круглий стіл "П’ять років після подій Євромайдану".

      Подія присвячена результатам розслідування злочинів, вчинених під час трьох місяців протесту. У заході візьмуть участь представники Генеральної прокуратури спеціальної групи із розслідування подій на Майдані.

      Головне питання на якому етапі знаходяться розслідування. І коли будуть вироки?

      Початок: 19.02.2019, о 9:00. Адреса проведення: вул. Грушевського, 18/2, зал 11. Попередня реєстрація обов’язкова.

      Для виготовлення перепусток прохання не пізніше 17 лютого надіслати контактні дані (ПІБ та номер мобільного телефону) на пошту [email protected]
      Контактна особа Олександра, тел.: +380674494839.

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      Теги: Новини політики Євромайдан ГПУ Оксана Сироїд Самопоміч
      Джерело: 24 Канал
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