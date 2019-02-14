П’ять років розстрілів Євромайдану: нуль вироків убивцям

У п’яті роковини кривавих подій Революції гідності за ініціативи віце-спікера парламенту Оксани Сироїд та депутата "Самопомочі" Олени Сотник, адвокатів та родин Героїв Небесної сотні і правозахисників у Верховній Раді відбудеться круглий стіл "П’ять років після подій Євромайдану".

Подія присвячена результатам розслідування злочинів, вчинених під час трьох місяців протесту. У заході візьмуть участь представники Генеральної прокуратури – спеціальної групи із розслідування подій на Майдані. Головне питання – на якому етапі знаходяться розслідування. І коли будуть вироки? Початок: 19.02.2019, о 9:00. Адреса проведення: вул. Грушевського, 18/2, зал 11. Попередня реєстрація обов’язкова. Для виготовлення перепусток прохання не пізніше 17 лютого надіслати контактні дані (ПІБ та номер мобільного телефону) на пошту [email protected]

Контактна особа Олександра, тел.: +380674494839.