Пять лет расстрелов Евромайдана: ноль приговоров убийцам
В пятую годовщину кровавых событий Революции достоинства по инициативе вице-спикера парламента Оксаны Сыроед и депутата "Самопомочи" Елены Сотник, адвокатов и семей Героев Небесной сотни и правозащитников в Верховной Раде состоится круглый стол "Пять лет после событий Евромайдана".
Событие посвящено результатам расследования преступлений, совершенных во время трех месяцев протеста. В мероприятии примут участие представители Генеральной прокуратуры – специальной группы по расследованию событий на Майдане.
Главный вопрос – на каком этапе находятся расследования. И когда будут приговоры?
Начало: 19.02.2019, в 9:00. Адрес проведения: ул. Грушевского, 18/2, зал 11. Предварительная регистрация обязательна.
Для изготовления пропусков просьба не позднее 17 февраля прислать контактные данные (ФИО и номер мобильного телефона) на почту [email protected]
Контактное лицо Александра, тел.: +380674494839.