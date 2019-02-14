Пять лет расстрелов Евромайдана: ноль приговоров убийцам

В пятую годовщину кровавых событий Революции достоинства по инициативе вице-спикера парламента Оксаны Сыроед и депутата "Самопомочи" Елены Сотник, адвокатов и семей Героев Небесной сотни и правозащитников в Верховной Раде состоится круглый стол "Пять лет после событий Евромайдана".

Событие посвящено результатам расследования преступлений, совершенных во время трех месяцев протеста. В мероприятии примут участие представители Генеральной прокуратуры – специальной группы по расследованию событий на Майдане. Главный вопрос – на каком этапе находятся расследования. И когда будут приговоры? Начало: 19.02.2019, в 9:00. Адрес проведения: ул. Грушевского, 18/2, зал 11. Предварительная регистрация обязательна. Для изготовления пропусков просьба не позднее 17 февраля прислать контактные данные (ФИО и номер мобильного телефона) на почту [email protected]

Контактное лицо Александра, тел.: +380674494839.