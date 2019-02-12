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      Евросоюз и США готовят санкции против России за захват украинских моряков и кораблей

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      Евросоюз и США готовят санкции против России за захват украинских моряков и кораблей
      Евросоюз и США готовят санкции против России за захват украинских моряков и кораблей / Иллюстративное фото

      Представители США и Евросоюза близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Эти санкции могут быть введены в течение ближайших 2 месяцев.

      Этот вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД Евросоюза, сообщает в The Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

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      Ожидается, что санкции будут введены в отношении физических лиц и компаний, имеющих прямое отношение к захвату украинских моряков и кораблей.

      Великобритания и ее несколько союзников в ЕС добиваются, чтобы новые ограничительные меры были объявлены Евросоюзом в ближайшие недели, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источники.

      Когда есть взаимопонимание (США и ЕС), то и эффективнее воздействие (при введении санкций). Правильно, что мы сейчас движемся к тому, чтобы повысить цену, которую Россия будет платить за свои действия,
      – приводит Sky News слова своих источников.

      Переговоры об уровне санкций внутри ЕС происходят на уровне рабочей группы.

      "Больше имен (в санкционных списках), больше замороженных активов", – заявил источник в дипломатических кругах, комментируя готовящиеся меры.

      В ряде западных стран существует обеспокоенность относительно того, что их ответ на инцидент в Керченском проливе был слишком слабым, "разрешив остаться безнаказанным тому, что можно назвать нарушением международного морского права".

      "Один из источников заявил о наличии доказательств того, что Россия продолжает ограничивать проход судов через этот водный простор при наличии свидетельств о падении объема перевозок за последние два месяца", – передает канал.

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      Некоторые члены ЕС сначала считали, что проблема вокруг Керченского пролива будет решена дипломатическим путем. Однако нет никаких признаков того, что Москва планирует освободить моряков.

      Как украинские моряки стали российскими военнопленными?
      25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Несмотря на это, в России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      После атаки украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. В следствии этого 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными.

      Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая. А их адвокаты прогнозируют, что сам суд над украинцами в России начнется не раньше, чем через год.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Санкции Новости России Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ Евросоюз Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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