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      Агрессия РФ вблизи Керченского пролива: оккупанты замаскировали и перепрятали украинские судна

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      Оккупанты перепрятали украинские военные корабли, захваченные вблизи Керченского пролива
      Оккупанты перепрятали украинские военные корабли, захваченные вблизи Керченского пролива / "Крим.Реалии"

      В оккупированной Керчи россияне замаскировали и изменили расположение захваченных вблизи Керченского пролива украинских военных кораблей.

      Ранее украинские судна россияне держали в конце причальной стенки в акватории Генмола в оккупированной Керчи. По состоянию на 11 февраля захваченных украинских кораблей на этом месте нет. При этом захваченные россиянами военные катера "Никополь" и "Бердянск" переместили ближе к берегу и накрыли маскировочной сеткой. Более того, со стороны моря их прикрыли российскими военными катерами, передают "Крым. Реалии".

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      Там же россияне расположили украинский буксир "Яны Капу", который сопровождал "Никополь" и "Бердянск" 25 ноября 2018 года.


      Спрятанные украинские военные катера в Керчи

      С берега это судно тоже закрывают российские военные катера, правда, не слишком надежно, поскольку частично виден номер буксира.


      Спрятанные украинские военные катера в Керчи, оккупанты их переместили


      Буксир "Яны Капу" оккупанты спрятали не слишком надежно, виднеется флаг и номер судна

      Как Россия захватила украинские военные корабли?
      25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы к порт в Мариуполе.

      Несмотря на это, в России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись в Керченский пролив.

      После атаки украинские корабли продолжили следовать в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. Через это 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Россия захватила украинские корабли и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

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      Теги: Новости Украины Новости России Конфликт в Азовском море Новости Крыма Аннексия Крыма Украина – Россия Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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