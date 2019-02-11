Агрессия РФ вблизи Керченского пролива: оккупанты замаскировали и перепрятали украинские судна

В оккупированной Керчи россияне замаскировали и изменили расположение захваченных вблизи Керченского пролива украинских военных кораблей.

Ранее украинские судна россияне держали в конце причальной стенки в акватории Генмола в оккупированной Керчи. По состоянию на 11 февраля захваченных украинских кораблей на этом месте нет. При этом захваченные россиянами военные катера "Никополь" и "Бердянск" переместили ближе к берегу и накрыли маскировочной сеткой. Более того, со стороны моря их прикрыли российскими военными катерами, передают "Крым. Реалии".

Читайте также: Не о таком выпуске мы мечтали: двое захваченных РФ моряков получили звание лейтенантов

Там же россияне расположили украинский буксир "Яны Капу", который сопровождал "Никополь" и "Бердянск" 25 ноября 2018 года.



Спрятанные украинские военные катера в Керчи

С берега это судно тоже закрывают российские военные катера, правда, не слишком надежно, поскольку частично виден номер буксира.



Спрятанные украинские военные катера в Керчи, оккупанты их переместили



Буксир "Яны Капу" оккупанты спрятали не слишком надежно, виднеется флаг и номер судна

Как Россия захватила украинские военные корабли?

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы к порт в Мариуполе.



Несмотря на это, в России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись в Керченский пролив.



После атаки украинские корабли продолжили следовать в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. Через это 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила украинские корабли и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.