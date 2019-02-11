Агресія РФ поблизу Керченської протоки: окупанти замаскували та переховали українські судна

В окупованій Керчі росіяни замаскували та змінили розташування захоплених поблизу Керченської протоки українських військових кораблів.

Раніше українські судна росіяни тримали вкінці причальної стінки в акваторії Генмола в окупованій Керчі. Станом на 11 лютого захоплених українських кораблів на цьому місці немає. Натомість захоплені росіянами військові катери "Нікополь" і "Бердянськ" перемістили ближче до берега та накрили маскувальною сіткою. Більше того, зі сторони моря їх прикрили російськими військовими катерами, передають "Крим. Реалії".

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Там же росіяни розташували український буксир "Яни Капу", який супроводжував "Нікополь" і "Бердянськ" 25 листопада 2018 року.



Заховані українські військові катери в Керчі

З берега це судно теж закривають російські військові катери, щоправда, не надто надійно, оскільки частково видно номер буксира.



Заховані українські катери в Керчі, окупанти їх перемістили



Буксир "Яни Капу" окупанти заховали не надто надійно, видніється прапор та номер судна

Як Росія захопила українські військові кораблі? 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росія захопила українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.