10:21
10 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто врік відомого тренера. Російська манія перейменування
      Вєсті Кремля
      18:15, 9 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Що приховує Насіров. Лексика третього тисячоліття
      Вєсті.UA
      19:29, 9 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, 8 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Вибори як свято
      Згадати все
      00:50, 9 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Не про такий випуск ми мріяли: двоє захоплених РФ моряків отримали звання лейтенантів

      432 Читать новость на русском
      Двоє захоплених Росією українських моряків отримали звання лейтенантів
      Двоє захоплених Росією українських моряків отримали звання лейтенантів / mil.gov.ua

      Українські моряки Богдан Головаш та Владислав Костишин, отримали звання лейтенантів. Мама одного з моряків нещодавно бачила сина. Він сказав, що полоненим морякам постійно говорять про те, що за них забули вдома і, що вони нікому не потрібні.

      Моряки були курсантами "Одеської морської академії", випускники якої 9 лютого отримали первинне офіцерське звання "лейтенант" та військово-морські кортики, повідомляє прес-служба Міноборони.

      Читайте також: Московський суд залишив 4 полонених моряків під вартою

      Лейтенантські погони та кортики вручили батькам українських полонених моряків. Їх вручав командувач Військово-Морських Сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко.

      Можу запевнити, що по поверненню додому, наші лейтенанти обов’язково стануть командирами катерів і я впевнений, вони впораються з усіма труднощами,
      – сказав Воронченко.

      Мама вже лейтенанта Владислава Костишина, Людмила розповіла, що востаннє бачила сина під час "судилища", де їй вдалося поспілкувалася з ним лише кілька хвилин. Владислав розповів матері, що нашим полоненим морякам постійно говорять про те, що за них забули вдома і, що вони нікому не потрібні.

      Ми, звісно, мріяли не про такий випуск, але віримо, що цей страшний сон незабаром закінчиться і наш син буде поруч з нами в Україні і вже офіцером поповнить лави українського флоту,
      – додала пані Людмила.

      Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усіукраїнські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня. А їхні адвокати прогнозують, що сам суд над українцями в Росії почнеться не раніше, ніж через рік.

      blog_ava
      Головні новини 9 лютого: плани спецслужб РФ із підпалу церков і затримання активістів у Києві
      сьогодні
      1981
      Теги: Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Заручники Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 9 лютого: плани спецслужб РФ із підпалу церков і затримання активістів у Києві
      сьогодні , 09:02 Головні новини 9 лютого: плани спецслужб РФ із підпалу церков і затримання активістів у Києві
      1935
      Украина разбивает мечты России о "холодоморе"
      сьогодні , 08:40 Украина разбивает мечты России о "холодоморе"
      Злой Одессит 1362
      Жизнь по-лугански: мечта вырваться и добиться чего-то в жизни убита напрочь
      9 лютого , 22:00 Жизнь по-лугански: мечта вырваться и добиться чего-то в жизни убита напрочь
      Ольга Черненко 1175
      Обіцянки на вітер: 5 кроків, які підірвали довіру до антикорупційних органів
      9 лютого , 21:30 Обіцянки на вітер: 5 кроків, які підірвали довіру до антикорупційних органів
      Олександра Дрік 336
      Темна конячка Аваков: на чий бік перейде міністр внутрішніх справ?
      9 лютого , 19:01 Темна конячка Аваков: на чий бік перейде міністр внутрішніх справ?
      Артем Овдієнко 2272
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук