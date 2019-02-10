Не про такий випуск ми мріяли: двоє захоплених РФ моряків отримали звання лейтенантів

Українські моряки Богдан Головаш та Владислав Костишин, отримали звання лейтенантів. Мама одного з моряків нещодавно бачила сина. Він сказав, що полоненим морякам постійно говорять про те, що за них забули вдома і, що вони нікому не потрібні.

Моряки були курсантами "Одеської морської академії", випускники якої 9 лютого отримали первинне офіцерське звання "лейтенант" та військово-морські кортики, повідомляє прес-служба Міноборони.

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Лейтенантські погони та кортики вручили батькам українських полонених моряків. Їх вручав командувач Військово-Морських Сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко.

Можу запевнити, що по поверненню додому, наші лейтенанти обов’язково стануть командирами катерів і я впевнений, вони впораються з усіма труднощами,

– сказав Воронченко.

Мама вже лейтенанта Владислава Костишина, Людмила розповіла, що востаннє бачила сина під час "судилища", де їй вдалося поспілкувалася з ним лише кілька хвилин. Владислав розповів матері, що нашим полоненим морякам постійно говорять про те, що за них забули вдома і, що вони нікому не потрібні.

Ми, звісно, мріяли не про такий випуск, але віримо, що цей страшний сон незабаром закінчиться і наш син буде поруч з нами в Україні і вже офіцером поповнить лави українського флоту,

– додала пані Людмила.

Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усіукраїнські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня. А їхні адвокати прогнозують, що сам суд над українцями в Росії почнеться не раніше, ніж через рік.