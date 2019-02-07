Московський суд залишив 4 полонених моряків під вартою

Апеляційний міський суд Москви залишив чотирьох полонених українських моряків під вартою. Там також проігнорував резолюцію ПАРЄ, яка визначає статус українських моряків як військовополонених.

Засідання відбулося в закритому режимі, повідомив координатор адвокатів моряків Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook.

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Так, суд 7 лютого розглядав апеляції на рішення про продовження запобіжного заходу для чотирьох українських моряків Володимира Терещенка, Сергія Попова, Богдана Головаша та Андрія Шевченка. Усі скарги відхилили.

Адвокат зазначив, що суд відмовився долучити копію резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи. Саме ця резолюція визначає статус моряків як таких, що "підпадають під дію міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевські конвенції".

Тобто резолюція опосередковано вказує, що українські моряки є військовополоненими.

Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усіукраїнські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня. А їхні адвокати прогнозують, що сам суд над українцями в Росії почнеться не раніше, ніж через рік.