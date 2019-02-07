Московский суд оставил 4 пленных моряков под стражей

Апелляционный городской суд Москвы оставил четырех пленных украинских моряков под стражей. Там также проигнорировали резолюцию ПАСЕ, которая определяет статус украинских моряков как военнопленных.

Заседание состоялось в закрытом режиме, сообщил координатор адвокатов моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook.

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Так, суд 7 февраля рассматривал апелляции на решение о продлении меры пресечения для четырех украинских моряков: Владимира Терещенко, Сергея Попова, Богдана Головаша и Андрея Шевченко. Все жалобы отклонили.

Адвокат отметил, что суд отказался приобщить копию резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы. Именно эта резолюция определяет статус моряков как таких, что "подпадают под действие международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции".

То есть резолюция косвенно указывает, что моряки являются военнопленными.