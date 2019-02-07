13:37
7 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия начинает оккупацию Луны. Парад сирийской техники
      Вєсті Кремля
      21:18, 6 февраля
      Вести.UA: Как радикалы победили здравый смысл. Кто из украинцев забрасывал удочку Рыбке
      Вєсті.UA
      19:13, 6 февраля
      Скандал в Донецком медуниверситете: кто обманывал студентов на миллионы долларов
      ЦРУ
      09:00, 6 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы
      Згадати все
      21:40, 6 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Московский суд оставил 4 пленных моряков под стражей

      27 Читати новину українською
      Суд в Москве оставил 4 моряков под стражей
      Суд в Москве оставил 4 моряков под стражей / Фото из открытых источников

      Апелляционный городской суд Москвы оставил четырех пленных украинских моряков под стражей. Там также проигнорировали резолюцию ПАСЕ, которая определяет статус украинских моряков как военнопленных.

      Заседание состоялось в закрытом режиме, сообщил координатор адвокатов моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook.

      Читайте также: ФСБ допросила двух пленных украинских моряков: адвокат рассказал детали

      Так, суд 7 февраля рассматривал апелляции на решение о продлении меры пресечения для четырех украинских моряков: Владимира Терещенко, Сергея Попова, Богдана Головаша и Андрея Шевченко. Все жалобы отклонили.

      Адвокат отметил, что суд отказался приобщить копию резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы. Именно эта резолюция определяет статус моряков как таких, что "подпадают под действие международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции".

      То есть резолюция косвенно указывает, что моряки являются военнопленными.

      15 января в Москве суд продлил срок ареста 20 украинским пленным морякам. Четверо из них будут находиться под стражей до 24 апреля, а 16 – до 26 апреля. На следующий день, 16 января, суд продлил срок ареста еще 4 украинским морякам – до 24 апреля.

      Как украинские моряки стали российскими военнопленными? 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт Мариуполя.

      Несмотря на это, в России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись в Керченский пролив.

      После атаки украинские корабли продолжили следовать к Мариуполю, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. Оттого  6 украинских военных моряков получили ранения.

      Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московскик СИЗО. Всеукраинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая. А их адвокаты прогнозируют, что сам суд над украинцами в России начнется не ранее, чем через год.

      как чувствуют себя пленные украинские моряки: последние новости
       
      •  
      blog_ava
      Курс валют на 7 февраля: доллар и евро значительно подешевели
      сегодня
      773
      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ Заложники Судьи
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Відсторонення Уляни Супрун: які абсурдні рішення дозволив ухвалити Порошенко
      сегодня , 13:00 Відсторонення Уляни Супрун: які абсурдні рішення дозволив ухвалити Порошенко
      Віталій Шабунін 108
      Спасательный круг для российского агента
      сегодня , 12:03 Спасательный круг для российского агента
      Злой Одессит 282
      Украина – НАТО: 7 фактов, которые нужно знать
      сегодня , 11:56 Украина – НАТО: 7 фактов, которые нужно знать
      Настя Сукач 1796
      Феномен человека со стороны: почему молчание Зеленского увеличивает его рейтинги
      сегодня , 11:30 Феномен человека со стороны: почему молчание Зеленского увеличивает его рейтинги
      Павло Казарін 412
      BankID: что это, как действует и какая от него польза
      сегодня , 10:03 BankID: что это, как действует и какая от него польза
      Яніна Ткачук 92
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      "Апокалипсис в Киеве": в соцсетях делятся фотографиями мощной грозы
       20 сентября 2017 , 17:05
      Как украинец в 25 лет стал директором школы
       20 января 2018 , 19:56
      В Киевской области массово закрывают газовые заправки
       13 декабря 2018 , 10:03
      Шахтер на последних секундах переиграл Хобро – дебют Соломона и травма Бондаренко
       31 января , 12:02
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук