Московский суд оставил 4 пленных моряков под стражей
Апелляционный городской суд Москвы оставил четырех пленных украинских моряков под стражей. Там также проигнорировали резолюцию ПАСЕ, которая определяет статус украинских моряков как военнопленных.
Заседание состоялось в закрытом режиме, сообщил координатор адвокатов моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook.
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Так, суд 7 февраля рассматривал апелляции на решение о продлении меры пресечения для четырех украинских моряков: Владимира Терещенко, Сергея Попова, Богдана Головаша и Андрея Шевченко. Все жалобы отклонили.
Адвокат отметил, что суд отказался приобщить копию резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы. Именно эта резолюция определяет статус моряков как таких, что "подпадают под действие международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции".
То есть резолюция косвенно указывает, что моряки являются военнопленными.
15 января в Москве суд продлил срок ареста 20 украинским пленным морякам. Четверо из них будут находиться под стражей до 24 апреля, а 16 – до 26 апреля. На следующий день, 16 января, суд продлил срок ареста еще 4 украинским морякам – до 24 апреля.
Как украинские моряки стали российскими военнопленными? 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт Мариуполя.
Несмотря на это, в России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись в Керченский пролив.
После атаки украинские корабли продолжили следовать к Мариуполю, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. Оттого 6 украинских военных моряков получили ранения.
Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московскик СИЗО. Всеукраинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.
Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая. А их адвокаты прогнозируют, что сам суд над украинцами в России начнется не ранее, чем через год.