У трех военнопленных моряков ухудшилось состояние здоровья, – Денисова

Защитники трех военнопленных украинских моряков сообщают об ухудшении здоровья пленников Кремля. Так, говорится о Владимире Терещенко, Вячеславе Зинченко и Викторе Беспальченко.

Им необходимо медицинское обследование и дальнейшее лечение. Так, украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова написала письмо своей российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой проверить состояние содержания и условия лечения пленников. Как сообщила украинская правозащитница в своем Facebook, Москалькова днях собирается посетить военнопленных в "Лефортово".

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Прежде всего, проверить состояние содержания и наличие условий для лечения раненых моряков Андрея Эйдера, Василия Сороки и Андрея Артеменко. Также, со слов адвокатов, у Владимира Терещенко, Вячеслава Зинченко и Виктора Беспальченка ухудшилось состояние здоровья. Поэтому обратила внимание Уполномоченного РФ на необходимость медицинского обследования и дальнейшего лечения этих моряков,

– отметила Денисова.

В России, в свою очередь, заявляли, что состояние украинских моряков улучшилось, их раны зажили, нескольких беспокоят небольшие ноющие боли. Также в РФ заверили, что пленникам предоставили все необходимые лекарства. Несмотря на это известно, что защита раненого во время обстрела вблизи Керченского пролива Андрея Эйдера подала ходатайство о переводе моряка на лечение в Украину или другую третью страну.

Почему украинские моряки оказались в плену в России?

Их захватили в плен российские пограничники вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Украинские моряки на военных кораблях пытались пройти через захваченный агрессором Керченский пролив, однако наткнулись на открытую агрессию военных РФ. Россияне открыли огонь по украинским судам, ранив трех моряков, и захватили корабли вместе с экипажами.



Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста пленным морякам – части до 24 апреля, а части – до 26 числа.

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